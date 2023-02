Cucca, tensione in maggioranza «Quella nomina non è condivisa» 

La nomina del segretario è di competenza del presidente della Regione. Resta il fatto che gli alleati non hanno gradito che Solinas si sia rivolto a qualcuno palesemente fuori dallo schieramento di centrodestra. Il primo a farlo notare è stato Dario Giagoni, deputato della Lega: «Se il governatore ha indicato Cucca come l’uomo giusto avrà avuto ottime ragioni, ma sia chiaro, non l’ha fatto con il nostro via libera».

A sabato, dicono i bene informati, quel posto era di Roberto Raimondi, il direttore generale dell'Ufficio speciale dell'Autorità di gestione del Programma Eni CBC Bacino del Mediterraneo ora indagato per corruzione. Nel giro di poche ore, però, il governatore avrebbe cambiato rotta, convergendo su un’opzione peraltro già presa in considerazione nelle scorse settimane, quando Solinas aveva constatato l’esclusione di Cucca tra i membri laici del Consiglio superiore della magistratura. «Una risorsa sprecata», aveva pensato. Perché non scegliere lui per il posto più prestigioso nell’organizzazione dell’amministrazione regionale? I rapporti tra il presidente e l’ex parlamentare sono stati sempre ottimi fin dai tempi in cui frequentavano entrambi l’Aula di Palazzo Madama. Un’ottima sintonia il segretario generale ce l’ha anche con Carlo Doria, assessore alla Sanità ed ex senatore, ma soprattutto vicinissimo al presidente Solinas.

Nessuno degli assessori sapeva che il presidente avrebbe conferito l’incarico a Giuseppe Luigi Cucca. Di solito le sedute di Giunta si tengono di martedì, mai di lunedì. Due giorni fa, l’eccezione per la nomina del nuovo segretario generale. La convocazione per le 14 è arrivata poco prima di pranzo, alle 13.22. La riunione in videoconferenza, raccontano, è durata cinque minuti al massimo. Christian Solinas ha illustrato il curriculum dell’ex senatore di Italia Viva: la sua esperienza politico-amministrativa, le competenze giuridiche del tutto adatte – ha spiegato a chi c’era – a ricoprire il ruolo. La decisione ha sorpreso tutti anche perché era un altro il nome che nelle ultime ore sembrava destinato a succedere a Francesco Scano.

L’altra ipotesi

Gli alleati non gradiscono

Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno preferito non esprimersi, anche per via dell’indagine aperta dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia. Tuttavia il malcontento trapela. Il partito di Giorgia Meloni lamenterebbe in particolare che la scelta di Cucca non sia stata condivisa con il tavolo politico e che gli assessori se la siano ritrovata sul tavolo in Giunta. Oltretutto, è già trascorsa qualche settimana da quando la coordinatrice e senatrice Antonella Zedda avrebbe proposto al presidente la convocazione di un tavolo di coalizione per discutere, tra le altre cose, delle prossime comunali.

La contestazione

Gli azzurri non condividono proprio l’opportunità di indicare per una posizione così importante qualcuno di centrosinistra. L’articolo 2 della legge sugli staff, fanno notare, dice che «il segretario generale è responsabile dell’attuazione integrata e coordinata degli indirizzi politici». Ma, sarebbe la contestazione, come fa qualcuno che non condivide quegli indirizzi politici ad esserne responsabile?

A questo, in realtà, ha già risposto Cucca due giorni fa: «Credo che il presidente abbia voluto fare una scelta super partes, sulla base dell’esperienza e delle competenze. Si tratta comunque di un incarico amministrativo, oltre che fiduciario, e cercherò di essere all’altezza».

Le ragioni politiche

In vista delle regionali del 2024 la mossa di Solinas assume anche un altro significato. Cucca fa parte del Terzo Polo (starebbe per lasciare Italia Viva di Matteo Renzi per passare con Azione di Carlo Calenda) e la sua nomina potrebbe far parte di un disegno più ampio, in qualche modo legato alla ricerca, da parte del governatore, di una base più solida per la sua ricandidatura alla presidenza della Regione. Il Terzo Polo, insomma, si avvia ad essere conteso tra la sfera di influenza del centrodestra e quella di centrosinistra e Movimento Cinquestelle. Ma l’ipotesi di una ricandidatura di Solinas, in questo momento e vista la risonanza dell’inchiesta per corruzione, sembra più a rischio.

