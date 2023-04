Cucca spacca l’alleanza: «Torno al tavolo solo per fare il sindaco» 

«Il tavolo di centrodestra? Ci torno soltanto se sarò io il candidato sindaco». Così Angelo Cucca, docente-commercialista di 67 anni conferma gli scricchioli della coalizione che, alla penultima fermata, ha perso i Riformatori. L’esponente forzista non ha nessuna intenzione di recedere rispetto alle sue intenzioni: «Tortolì ha bisogno di persone preparate con un curriculum importante. Io guardo oltre». L’alleanza delle sei sorelle sembra naufragare o quantomeno indebolirsi ulteriormente: dopo i Riformatori anche la storia di Forza Italia al tavolo appare ai titoli di coda. «Sto lavorando alacremente a una lista civica con persone qualificate e, ribadisco, preparate», aggiunge Cucca.

A quel tavolo restano seduti Psd’Az, Udc, Sardegna 20Venti e Lega. Più Fratelli d’Italia, che però non fa nulla per evitare dialoghi con l’ex sindaco Massimo Cannas. Senza Cucca la coalizione resterebbe con cinque forze politiche, quattro delle quali sostengono la candidatura a sindaco di Marcello Ladu, faro cittadino del Psd’Az. L’unica alternativa, almeno ufficialmente, è quella di Luigi Cardia, esponente di Fratelli d’Italia. La maggioranza del tavolo è dunque schierata con Ladu e chi lo sostiene si sta portando avanti nei contatti con l’elettorato.

Sul versante opposto il Pd ha in programma per oggi un’assemblea che dovrà scrivere la strategia decisiva in vista della presentazione delle liste. Regge l’asse con Franco Pili, ispiratore di un gruppo civico, e l’ipotesi di allargare il campo al gruppo di Massimo Cannas potrebbe essere la sintesi ideale per saldare l’apparentamento. Magari proponendo il nome di Emanuela Laconca. Eventuali resistenze saranno discusse proprio in occasione della riunione di oggi (dopo l'incontro con Massimo Cannas e Franco Pili) in cui i dem dovranno sciogliere dubbi e capire quale sia la via d’uscita più comoda per evitare un flop stile 2019.

RIPRODUZIONE RISERVATA