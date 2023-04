Cucca rilancia: «Io farò il sindaco» 

Angelo Cucca nutre fiducia negli alleati di centrodestra. È convinto che il suo curriculum professionale, oltre che il passato politico, possa essere decisivo nella scelta del candidato a sindaco di Tortolì. «Porteremo Tortoli agli splendori che merita». È l’obiettivo dichiarato del docente-commercialista. Obiettivo che, secondo lo stesso Cucca, sarebbe possibile soltanto se il tavolo del centrodestra, a cui siede in qualità di delegato di Forza Italia, soltanto se le altre cinque forze politiche virassero sul suo nome: Sono fiducioso – afferma – che i rappresentanti del centrodestra possano accordarmi la fiducia». Fiducia alimentata, appunto, dal suo curriculum: Per raggiungere obiettivi servono esperienza, professionalità e conoscenze della macchina amministrativa. Ecco perché il curriculum di ciascun aspirante sindaco è un documento indispensabile per far conoscere a tutti la misura e lo spessore professionale della persona». Cucca rivendica le sue battaglie per Tortolì: «Difesa di Tortoli capoluogo, la conquista della sede legale della Provincia Ogliastra, richiesta del 118, la battaglia per l’apertura della clinica Tommasini e della sezione staccata dell’Agenzia delle entrate». Se il centrodestra corre per dipanare il campo dalle incertezze, lo stesso fanno il gruppo che ruota nell’orbita di Franco Pili e il Pd. I dem, ieri sera, si sono riuniti in assemblea per provare ad arrivare a una decisione su eventuali apparentamenti. Allo stato attuale appare difficile. Ai democratici non dispiacerebbe neppure un accordo con il gruppo che fa riferimento all’ex sindaco, Massimo Cannas: le parti portano avanti un fitto dialogo. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA