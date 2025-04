Cucca: il mio progetto per la città 

Non una semplice somma di liste, ma un’aggregazione di esperienze, sensibilità e competenze nata con un obiettivo comune: rimettere Nuoro al centro, risollevarla dal declino. È il messaggio emerso ieri dalla presentazione della coalizione che sostiene il candidato sindaco Giuseppe Luigi Cucca alle comunali dell’8 e 9 giugno. Sei liste a supporto, in un’alleanza che si fonda su un patto civico e politico, lontano da appartenenze rigide e diktat imposti dall’alto. «L’aggregazione - ha detto Cucca - nasce da un preciso intento: costruire un progetto condiviso per Nuoro. Non per seguire interessi personali, ma per dare uno scossone alla città. Da soli non si fa nulla: servono competenze, visione, dialogo».

Coalizione trasversale

Cucca ha parlato di una proposta aperta e trasversale. «Ci sono realtà che provengono da destra, dal centro e dall’area moderata. È coerente con la mia posizione, quella di un centro moderato che si propone come punto di equilibrio», ha detto ribadendo che «la chiamata all’aggregazione era rivolta a tutti». Non un libro dei sogni, ha rilevato, ma un programma concreto: dalle emergenze ai progetti strategici, come Pratosardo, sport e impiantistica, i rapporti con le istituzioni nazionali ed europee. «Nuoro può e deve tornare protagonista. Ma serve gente che vive qui, conosce i problemi e non arriva da fuori».

Gli alleati

Il deputato Pietro Pittalis ha presentato la lista “Forza Nuoro al Centro”: «È un’alleanza per Nuoro, non contro qualcuno. Non si parte dalla somma dei partiti, ma dalla volontà di contrastare il declino della città. Non rinneghiamo le nostre storie politiche, ma anteponiamo il progetto alla bandiera». Pittalis ha parlato della necessità di un riscatto urbano, culturale ed economico. Anche Roberto Capelli ha rimarcato l’importanza dell’aggregazione in alternativa alla rassegnazione: «Uniamo esperienze e riferimenti politici in un progetto amministrativo».

Programma aperto a tutti

Pierluigi Saiu (SiAmoNuoro) ha messo al centro il tema risorse: «I fondi pubblici sono di tutti e devono andare dove ci sono progetti validi. Non cadiamo nel tranello di chi dice che la presidente Todde può portare più risorse. Abbiamo un programma aperto, dove i cittadini potranno proporre, incidere». Laura Sanna (“Cambiamo Nuoro ora”) ha parlato della necessità di restituire centralità ai bisogni reali: «Studenti, malati, famiglie, giovani: una politica vicina alle persone». Beatrice Moro (Riformiamo Nuoro) ha parlato di chi ha scelto di tornare: «Nuoro non è più attrattiva, vogliamo cambiarla da dentro». Claudia Camarda (Psd’Az) ha chiesto impegno su sanità e giovani: «Serve una Giunta che conosca le difficoltà reali e istituisca una delega sulla sanità per avere una fotografia chiara. Una politica che accompagni, non che assista». Una coalizione unita non da un’etichetta, ma da un progetto comune. Come ha concluso Cucca: «Da una parte cercherò la collaborazione, dall’altra la offrirò».

