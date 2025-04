Cucca candidato sindaco contro Fenu  

È Giuseppe Luigi Cucca il candidato sindaco scelto dalla grande alleanza civica sostenuta dal centrodestra e dal Psd’Az per le prossime elezioni comunali di Nuoro. La decisione è arrivata ieri sera al termine di un vertice tra le forze politiche e civiche che da settimane lavoravano alla costruzione di una coalizione ampia in grado di sfidare il Campo largo e gli altri schieramenti.

Figura d’esperienza

Avvocato, già parlamentare e segretario regionale del Pd, Cucca, attuale segretario regionale di Azione, è stato indicato come profilo capace di rappresentare una sintesi tra le diverse anime della coalizione, unendo esperienza istituzionale, radicamento nel territorio e capacità di dialogo. Alla sua battaglia a Roma da senatore, ad esempio, si deve la sopravvivenza a Nuoro della Camera di commercio, quando l’ente rischiava nella riforma nazionale di essere soppresso. Con l’ufficializzazione della candidatura, la coalizione si prepara ora ad affrontare la fase decisiva della campagna elettorale, in vista di un voto previsto per il weekend dell’8 e 9 giugno prossimo, che si preannuncia particolarmente acceso per la guida del capoluogo barbaricino. Nei prossimi giorni è attesa la presentazione ufficiale della candidatura e delle liste a sostegno.

Lungo dibattito

La scelta è uscita dopo un confronto lunghissimo, estenuante, che ha portato la coalizione a partire in ritardo rispetto al candidato sindaco della coalizione del Campo largo, il parlamentare del Movimento 5 Stelle Emiliano Fenu. Il nome di Cucca era già circolato nei mesi scorsi come “papabile” ma poi, in un momento particolare delle trattative, aveva lasciato spazio a nuove proposte come la sindacalista Uil, Francesca Ticca, il commercialista Enrico Spanu, l’architetto Salvatore Piredda, l’agronomo Giuliano Sanna e l’ex parlamentare Roberto Capelli, a cui si era aggiunto anche l’ex consigliere comunale Graziano Siotto. Tutte figure che comunque rimarranno all’interno della coalizione che ha deciso di correre senza simboli di partito per cercare di aggregare più anime possibili.

Ieri sera il nome di Cucca è arrivato dopo una riunione durata meno di mezz’ora, segno di una convergenza unanime per superare quello che pareva uno stallo infinito.

