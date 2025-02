Cubature da sanare e meno vincoli: «Vantaggi indubbi per i cittadini, agevolato anche il lavoro tecnico» 

Quale forma prenderà in Sardegna il Salva casa è presto per dirlo, la Giunta ha appena iniziato a lavorarci, poi la palla passerà al Consiglio regionale. Ma la sostanza che il Governo Meloni ha dato al decreto di maggio 2024 non solo è definita ma «facilita non poco il lavoro dei professionisti», dice Paolo Piga, ingegnere e progettista, uno dei veterani dell’Ordine di Cagliari, docente in pensione di Architettura tecnica all’Università di Cagliari.

Ingegnere, possiamo parlare di sanatoria?

«Diciamo che ci sono agevolazioni per i cittadini e semplificazioni per l’attività professionale».

Monolocali: qui ci guadagnano solo i proprietari. È d’accordo?

«Il Salva casa ha indubbiamente modificato l’abitabilità, abbassando la soglia a 20 metri quadrati contro i 28 del passato, quando ci vive una sola persona. Se invece risiedono in due, si sale a 28, ma contro i 38 metri quadrati precedenti. La nuova legge ha modificato anche l’altezza minima, ridotta da 2,70 metri a 2,40».

Alla fine sono autorizzate le gattabuie?

«No, i requisiti di igiene e ventilazione naturali vanno comunque rispettati. Vuol dire che non potrà essere arbitraria nemmeno la tipologie delle finestre».

Il Salva casa esagera sul recupero dei sottotetti?

«La legge permette di applicare le norme risalenti a quando l’edificio è stato realizzato. E quasi sempre si tratta di regole meno restrittive rispetto a quelle attuali. Ma non ci sono esagerazioni».

A voi professionisti piaceranno le nuove tolleranze sulla volumetria.

«Anche prima si poteva intervenire, attraverso una richiesta di sanatoria ex post. Con la nuova legge, invece, i volumi in eccesso realizzati sino al 24 maggio diventano automaticamente regolari. Negli immobili oltre i 500 metri quadri la soglia di sforamento è al 2%. Si sale al 3% per le superfici tra i 300 e i 500 metri quadrati; al 4% nelle abitazioni tra i 100 e i 300 metri quadrati. Tra i 60 e 100 si può arrivare al 5%».

Condomini: cosa cambia?

«Questa norma è importantissima, perché rende autonome le azioni di proprietari e collettività. Sino ad oggi, se nelle parti comuni di un edificio c’erano difformità edilizie, si bloccava anche la riqualificazione di una singola unità immobiliare. Lo stesso succedeva quando le irregolarità erano commesse in un appartamento, ciò che impediva di ristrutturare le aree condominiali. Questi vincoli sono decaduti».

Destinazione d’uso: adesso è più facile trasformare un ufficio in residenza?

«Sì, ma solo se la destinazione residenziale è prevalente in un determinato stabile. Questo stesso principio della prevalenza è applicato anche sulle abitazioni da trasformare in uffici».

La cancellazione della doppia conformità è una regalìa?

«È buon senso, più che altro. Quando l’abuso non supera il 10 per cento della volumetria totale, per ottenere il condono di un’opera realizzata in difformità rispetto al titolo edilizio adesso si applicherà unicamente la normativa vigente al periodo dei lavori. Prima andava rispettato anche il quadro legislativo del periodo in cui si presentava la domanda di sanatoria».

