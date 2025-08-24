cuba travolta (3-0), l’italia agli ottavi Domani il Belgio 

PHUKET. Un rullo compressore. L'Italia di Julio Velasco travolge anche Cuba 3-0 nel secondo match della pool B dei mondiali di pallavolo femminile e si qualifica per gli ottavi. A Phuket capitan Danesi e compagne allungano la striscia-record di vittorie consecutive a 31 match ma, soprattutto, mettono in campo una prestazione praticamente perfetta, senza sbavature. Domani per le azzurre (ore 12, Rai e Dazn) c'è il Belgio (3-0 alla Slovacchia) per stabilire la prima in classifica nel girone.

Cambi ed errori

Contro le caraibiche le ragazze di Velasco mostrano ulteriori segnali di crescita in vista dei prossimi impegni iridati, nonostante l'assenza precauzionale di Carlotta Cambi (leggero fastidio muscolare). «Mi piace sottolineare che, nonostante fossimo consapevoli del fatto che Cuba non fosse una squadra molto forte, le ragazze abbiano giocato con una determinazione straordinaria», dice Julio Velasco. «Credo che questo sia molto importante per consentirci di arrivare agli ottavi di finale con la capacità di stare sul pezzo anche in un match da dentro o fuori. Poi nel terzo set quando ho apportato dei cambi le ragazze hanno avuto bisogno di qualche momento di assestamento perché non è mai facile subentrare quando la squadra iniziale fa così bene. A parte Cambi, tutte stanno bene e sono subito pronte a dare il massimo». Poi ammette: Mi spiace solo non aver dato a Fersino la maglia di secondo libero: ammetto il mio errore, perché avrebbe potuto giocare al posto di De Gennaro nel terzo set».

Verso il Belgio

«Adesso ci aspetta il Belgio», prosegue il ct, «senza ombra di dubbio la squadra più forte di questa pool con giocatrici forti ed esperte come la Herbots. Per questo sono felice della prestazione che ci consente di arrivare pronti, per poi andare a Bangkok dove saremo attesi dal periodo più intenso del Mondiale». Contro Cuba Velasco conferma il sestetto iniziale vincente con la Slovacchia: diagonale Orro-Egonu, Nervini e Sylla schiacciatrici, Fahr e Danesi al centro, e De Gennaro libero. Partita senza storia, come recitano i parziali a 9, 8 e 16. «Abbiamo giocato con grande determinazione proprio come ci aveva chiesto il nostro coach», dice l’oristanese Orro. «Adesso testa al Belgio e sarà sicuramente una partita molto più ostica potendo loro contare su giocatrici solide».

