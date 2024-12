Cto, ristrutturazione al via 

Lavori di ristrutturazione nei vecchi locali dell’ospedale Cto di Iglesias. Nella struttura ospedaliera è in atto la riorganizzazione dei reparti e in quell’importante porzione di edificio, che da svariati anni attende la conclusione dei lavori finanziati per milioni di euro, da qualche settimana sono in corso degli interventi edili. Dalla direzione generale della Asl Sulcis Iglesiente arriva non solo la conferma dei lavori, ma anche la loro finalità.

L’area

I reparti sono attualmente presenti in un’altra ala dell’edificio, in uno spazio che, come spiega la direzione generale verrà sfruttato per la realizzazione di una nuova terapia intensiva e subintensiva (per un totale di 20 posti letto). I finanziamenti utili al compimento del progetto e alla riorganizzazione dei reparti, vennero stanziati durante il periodo relativo all’emergenza per il Covid e mentre fra alcuni di quegli spazi da tempo abbandonati all’erosione del tempo, finalmente si aggirano indaffarati gli addetti ai lavori, arrivano le prime reazioni.

Le reazioni

Le sigle sindacali accolgono le novità con tiepido entusiasmo: «Occorre sottolineare il fatto che il reparto di Rianimazione del Cto è tuttora chiuso - specifica il segretario territoriale della Uil Fpl Efisio Aresti - e che quelli in progetto sono dei posti letto per una rianimazione subintensiva per la riabilitazione dei pazienti post acuti. Non si tratterà della Rianimazione post operatoria o d’emergenza. È positivo si stia procedendo in qualcosa, ma le criticità rimangono importanti. Ora è fondamentale essere presenti ed attenti, perché un qualsiasi ritardo degli interventi previsti potrebbe ulteriormente peggiorare una situazione già molto grave».

Per Gino Cadeddu, della segreteria Cgil, non è sufficiente trovare degli spazi destinati solo ad ospitare i locali per l’Otorino e l’Oculistica: «Premesso che il trasferimento dei due reparti è giusto e necessario - spiega Cadeddu - è doveroso individuare nuove aree, in particolare quelle deputate alla preospedalizzazione, perché quotidianamente sono tantissimi i pazienti che necessitano dei servizi. Importante è anche trovare dei locali adatti alla collocazione della mensa destinata ai pazienti stessi». Per Cadeddu gli interventi sulla struttura del Cto proseguono a macchia di leopardo e senza una precisa progettualità: «Un modo di operare sbagliato. - prosegue - I fondi del Pnrr possono anche essere persi; occorre curare i pazienti e non fare degli utili».

Intanto lo stesso segretario della Cgil denuncia la condizione della strada che conduce al reparto di Fisioterapia: «I lavori sono fermi da 6 mesi, da quando la ditta se n’è andata rinunciando alla loro conclusione. È un’indecenza, tanti pazienti, compresi quelli sulla sedia a rotelle o con le stampelle, sono costretti a fare il giro dell’ospedale per potersi recare in reparto».

