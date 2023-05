Cto operativo anche nel weekend 

Due direzioni sanitarie autonome, l’ospedale del Sirai di Carbonia che resterà il presidio dedicato alle urgenze e quello del Cto d’Iglesias deputato alle attività programmate ma con una sostanziale differenza, niente più “week surgery”, i servizi si erogheranno senza più interruzioni.

Queste le sostanziali novità emerse dall’approvazione del nuovo atto aziendale della Asl Sulcis.

La fumata bianca è arrivata dopo cinque mesi d’attesa e due rimandi della bozza dell’atto alla direzione generale. La Giunta regionale nella giornata di ieri ha dato il benestare alla nuova organizzazione e articolazione di governo dell’azienda sanitaria.

«Nel documento è descritta l’organizzazione dei servizi sanitari afferenti ai tre livelli assistenziali, rispettivamente dell’assistenza ospedaliera, dell’assistenza distrettuale e dell’assistenza collettiva e degli ambienti di vita e di lavoro. - spiega la direttrice generale della Asl Sulcis Giuliana Campus - Il lungo iter di approvazione ha tenuto conto delle osservazioni, delle indicazioni e delle richieste di modifica da parte della Giunta regionale». Richieste ed osservazioni che si sono concentrate (anche in relazione alla rete ospedaliera vigente) in particolar modo sulla richiesta di chiarimenti delle funzioni specifiche dei due presidi ospedalieri del territorio: «Entrambi erogheranno servizi ai cittadini in maniera integrata e secondo le proprie specificità. - continua Campus - Il Sirai resterà il presidio dedicato alla gestione delle urgenze, mentre il Cto gestirà le attività programmate con un’articolazione oraria di 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana, superando pertanto il regime di “week surgery”. Per poter garantire un’organizzazione ottimale delle attività, ciascun presidio avrà una propria Direzione sanitaria autonoma>.

Nel documento approvata anche la riorganizzazione distrettuale con l’istituzione delle Centrali operative territoriali, delle Case di comunità e degli pspedali di comunità. «Sempre nell’ottica del potenziamento dell’assistenza territoriale. - conclude - L’approvazione dell’atto è una tappa molto importante per la sanità del territorio, il punto di partenza per poter procedere a una vera riorganizzazione dei servizi e dare risposte più efficaci ai cittadini. Ringrazio l’assessore alla Sanità Doria e la Giunta per il proficuo lavoro di questi mesi».