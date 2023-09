Ctm, un viaggio lungo 130 anni 

Un viaggio lungo 130 anni, dallo sterrato all’asfalto. Il Ctm fa il punto del suo percorso che non è certo arrivato al capolinea. Bilanci in equilibrio, mezzi in marcia verso il futuro sempre più green e nuove strategie sono i tratti caratteristici dell’azienda che gestisce il trasporto urbano nel capoluogo. Le sfide non mancano, anche perché il 31 dicembre scade il contratto di servizio con la Regione. Non solo, in ballo c’è anche la gestione del trasporto nella Città metropolitana. E fondamentale evitare che bus e metropolitana di superficie entrino in competizione.

Il convegno

La festa di compleanno ieri nella sala congressi della Fiera si è tenuto il convegno “Tradizione nell’innovazione. Ctm in viaggio da 130 anni” che ha celebrato l’anniversario del primo viaggio da Cagliari a Quartu e la proiezione dell’azienda verso le nuove tecnologie e la transizione della flotta alle zero emissioni. Sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco Paolo Truzzu, l’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro e il deputato Salvatore Deidda. Per l’occasione sono stati esposti i nuovi autobus elettrici Solaris pronti ad entrare in servizio sulle strade della città. All’incontro hanno partecipato circa 400 studenti delle superiori, particolarmente elettrici visto il tema. «La flotta elettrica entro il 2026 rappresenterà l’80 per cento del parco mezzi», ha precisato Carlo Andrea Arba, presidente del Ctm. «Oggi potete vedere i 18 mezzi da 12 metri Solaris Urbino Electric. Abbiamo già acquistato altri 157 bus elettrici e ci apprestiamo all’acquisizione di altri 15 a idrogeno. Insieme ai soci di Ctm il Comune di Cagliari, la Città Metropolitana di Cagliari e il Comune di Quartu, al Consiglio di Amministrazione e a tutto il personale vogliamo celebrare la storia dell’azienda, un viaggio che non si ferma da 130 anni. Il presente è qui con noi e tutti lo possiamo vedere. I mezzi sono in fase di immatricolazione e sostituiranno i bus diesel ormai obsoleti, aggiungendosi ai circa 70 mezzi elettrici già in circolazione nell’area metropolitana. La composizione della flotta – conclude Arba -sarà eterogenea con nuovi filobus con pantografo e mezzi elettrici anche corti per i centri storici».

L’autorità di bacino

«Abbiamo concluso l’iter per la presentazione in Giunta del disegno di legge che recepisce la riforma del trasporto pubblico locale e costituisce l’Autorità di bacino unico del trasporto pubblico locale», afferma Antonio Moro, assessore regionale ai Trasporti. «Ci sarà la possibilità di valorizzare tutte le eccellenze, le migliori pratiche delle aziende». Una rivoluzione graduale che non contempla il coinvolgimento della metropolitana di superficie dell’Arst. «L’Autorità di bacino unico riguarda solo i trasporti su gomma e prevede il coinvolgimento degli Enti locali proprietari delle società e l’Arst come società in house della Regione». Di concreto, però, ancora niente? «La Regione è in netto ritardo da anni nel recepimento della Riforma che obbliga ad avere un bacino unico, solo così gli Enti locali possiamo scongiurare la concorrenza nelle gare pubbliche e fare gli affidamenti in house (società di diritto privato, solitamente costituite sotto forma di società di capitali (spa), che operano come braccio operativo di un ente pubblico)».

Bus notturni

«Stiamo lavorando alla modifica del Capitolo destinato al trasporto pubblico», annuncia il deputato Salvatore Deidda, presidente della Commissione trasporti. «È fondamentale aumentare le corse notturne anche per i centri dell’hinterland». (a. a.)

