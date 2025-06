Ctm, sospeso l’appalto per l’elettrificazione 

Il Tar Sardegna ha congelato, sino al giudizio di merito, l’aggiudicazione dell’appalto integrato per la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di supporto all’alimentazione elettrica dei nuovi filobus acquisiti dal Ctm.

Il bando da circa 10 milioni di euro è ora al vaglio dei giudici amministrativi dopo il ricorso presentato dal Consorzio Stabile Intesa, assistito dai legali Marcello Vignolo e Massimo Massa, che ha impugnato la determina del Direttore Generale del Ctm del 5 maggio 2025 con la quale era stato era stato escluso dall'appalto. Nei giorni scorsi, il collegio presieduto dal giudice Tito Aru ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo la procedura sino al giudizio di merito che si terrà il 25 settembre. A difendere l’azienda che si occupa di trasporto pubblico ci sono gi avvocati Stefania Miccoli, Bruno Bitetti e Luca Petruzzi. Si è costituita in giudizio anche la società Ingegneria Costruzioni Colombrita srl con i legali Andrea Scuderi e Fabrizio Belfiore.

«Ad un primo esame», scrivono i giudici nell’ordinanza, «il ricorso presenta sufficienti elementi di presumibile fondatezza, posto che l’offerta presentata dal ricorrente non prevede alcun ribasso sul compenso dei progettisti fissato a base d’asta, cosicché i relativi accordi intervenuti tra questi ultimi e il Consorzio assumono rilievo soltanto di rapporti interni e perciò non compromettono la conformità dell’offerta». Al consorzio temporanee di imprese che è stato escluso e che ha chiesto l’intervento del Tar Sardegna per annullare il provvedimento partecipa anche la società sarda Dreav Group.

«Nei contratti di appalto di rilevante importanza», dicono dal Ctm «non è infrequente che si presentino situazioni di questa natura. In ogni caso, l’Azienda si riserva di intraprendere tutte le azioni ritenute opportune e conseguenti alla decisione assunta, con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela dell’intervento progettuale e di salvaguardare l’interesse pubblico e dei cittadini».

Ora bisognerà dunque attendere che a settembre i giudici affrontino nel merito la questione, prima che la gara possa ripartire per essere finalmente aggiudicata. (fr.pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA