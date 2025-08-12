Ctm, ripristinate le fermate dei bus nel lato porto 

Da oggi saranno ripristinate le fermate 739 Roma (fronte Molo Sanità) e 24 Roma (Molo Sanità) del Ctm, attive per le linee 1, 1N, 5, 5ZE, 7, 30, 30R, QEX, 31R, M, PF, PQ, PEX, L, CN. Le fermate erano state sospese temporaneamente durante i lavori per la riqualificazione di via Roma, riaperta all’inizio del mese. Ruspe, camion e altre attività connesse alla realizzazione del progetto elaborato da Stefano Boeri mal si coniugavano con il movimento di passeggeri in attesa del pullman o in discesa dallo stesso. Ora che i pericoli riconducibili al cantiere le le 15 linee del Ctm si fermeranno nuovamente nei due punti.

Il grande ostacolo che sta facendo impazzire migliaia di automobilisti cagliaritani è la viabilità della nuova via Roma. Troppo poco due corsie (una per ogni senso di marcia) per contenere il grande flusso di lamiere che ogni giorno la percorrono. Alla mole di traffico si dovrebbero aggiungere anche le i bus 1, 5 e 7 del Ctm, che da quando sono iniziati i lavori sono stati dirottati nella corsia centrale, dove viaggiano attualmente assieme a taxi, Arst ed Ncc.

RIPRODUZIONE RISERVATA