Ctm, potenziate le corse per la Cittadella 

Dopo la denuncia degli studenti sulla carenza di mezzi pubblici per raggiungere la Cittadella Universitaria di Monserrato, il Ctm annuncia un incremento delle corse per la linea 29. L'associazione universitaria Reset Unica nelle scorse settimane aveva lanciato un appello con una lettera indirizzata al Comune e al direttore generale di Ctm, chiedendo più corse degli autobus.

Una situazione critica dovuta per lo più alla sospensione della Metro da parte dell’Arst ma alla quale Ctm ha risposto prontamente. Da oggi, infatti, la linea 29 sarà potenziata: sono previste sei corse aggiuntive complete, da Piazza Matteotti al Policlinico universitario, e quattro limitate, da Piazza Giovanni XXIII e da San Benedetto, negli orari di inizio e fine lezione. Nei prossimi giorni, fanno sapere dall'azienda, la situazione sarà monitorata con dei rilievi volti a verificare la reale risoluzione del problema.

I rappresentanti universitari si dicono soddisfatti: «Ringraziamo Ctm per l'ascolto e siamo fiduciosi di poter instaurare un dialogo a lungo termine così da permettere agli studenti, anche all'interno della città di Cagliari, di recarsi agevolmente nelle strutture universitarie». Un dialogo auspicato anche dall'azienda, che si dichiara pronta ad istituire un tavolo di confronto per raccogliere le criticità dagli studenti e trovare soluzioni adeguate. «Il nostro obiettivo è fornire un servizio affidabile per gli universitari che frequentano la Cittadella. Siamo sempre attenti alle esigenze della comunità studentesca», conclude il direttore generale Bruno Useli.

RIPRODUZIONE RISERVATA