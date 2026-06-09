Ctm, orario estivo al via: servizi notturni gratuiti, più corse verso il Poetto 

Più collegamenti verso il mare, frequenze rafforzate sulle principali direttrici urbane e un potenziamento del servizio notturno: ieri è entrato in vigore il nuovo orario estivo di giugno del Ctm. «Abbiamo puntato su due obiettivi precisi», spiega il presidente Fabrizio Rodin: «Potenziare le linee mare per chi vuole raggiungere il Poetto e garantire al tempo stesso frequenze solide su tutta la rete urbana e nei comuni serviti. I prolungamenti notturni e la Circolare CN completano il quadro»

Ed ecco le linee per il mare. La 5ZE collegherà ogni giorno via Cinquini e l’ospedale marino con una corsa ogni 13 minuti, mentre la 3P tra piazza Giovanni e il Poetto viaggerà quotidianamente con passaggi ogni 16 minuti nei feriali e ogni 12 nei festivi e il sabato. Nei fine settimana tornano la linea 11 tra Amsicora e Calamosca e la Poetto Express. Rafforzate le linee PF e PQ, potenziata la QS, confermata la 1Q.

Sul fronte della mobilità serale e notturna, dalla domenica al venerdì sarà attiva la Circolare notturna (CN): partenze da piazza Matteotti a mezzanotte, all’1, alle 2 e alle 3 del mattino. A bordo sarà presente personale di vigilanza e saranno distribuiti e validati i biglietti gratuiti messi a disposizione dal Comune. Il sabato notte entreranno invece in servizio le linee ER, L, 1N e 9N, dotate di sistemi di videosorveglianza e sicurezza. Confermati anche i prolungamenti notturni delle linee 1, 9, 30, 30R e PF. Variazioni per le linee UEX, 40 e 41, mentre la 29 sarà limitata alla tratta Policlinico-San Benedetto. Previsti servizi a chiamata sulle linee 19 e 41. Soppressi, infine, i collegamenti QSB, 10S e 17S.

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