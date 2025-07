Ctm, nuove frodi sugli abbonamenti 

Continuano i tentativi di frode sugli abbonamenti del Ctm offerti a prezzi stracciati.

L’azienda ha rilevato ancora, per la dodicesima volta, la presenza su Facebook di una pagina denominata “Trasporto pubblico a Cagliari” che diffonde informazioni ingannevoli, promettendo presunti abbonamenti al trasporto pubblico al costo irrisorio di 2 euro per una durata di 12 mesi.

«Si tratta, con ogni evidenza, di una truffa informatica, già segnalata a Meta e alle autorità competenti, in particolare alla Polizia Postale, nonché comunicata attraverso i nostri canali ufficiali», spiegano dall’azienda. «Invitiamo pertanto tutti i nostri clienti alla massima prudenza e a non interagire in alcun modo con tali contenuti fraudolenti, al fine di evitare il rischio di furto di dati sensibili e informazioni personali, comprese le credenziali delle carte di pagamento».

Il Ctm ha provveduto a diffondere un avviso informativo sul proprio sito istituzionale, a bordo dei mezzi di trasporto e sui canali social ufficiali Facebook e Instagram. «Raccomandiamo vivamente di fare sempre riferimento solo ai nostri canali ufficiali per ottenere informazioni affidabili e aggiornate sui servizi di trasporto pubblico" avvisano dal Ctm».

