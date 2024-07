Ctm, niente biglietti sulla app: «Problema al circuito bancario» 

«Un problema al sistema bancario». Per questo, dal 28 giugno, non è possibile acquistare biglietti e abbonamenti sulla app BusFinder del Ctm. L’azienda del trasporto pubblico locale lo ha comunicato nei giorni scorsi attraverso le proprie pagine social: adesso il comunicato stampa perché i pagamenti sono ancora bloccati.

Dal quartier generale di viale Trieste a Cagliari, fanno sapere che l’utilizzo della app sta impedendo di comprare i titoli di viaggio «soprattutto sui dispositivi che funzionano con sistema Android». Succede questo: mentre si procede con l’acquisto di biglietti o abbonamenti, compare un generico «errore di connessione», quando si clicca su «Paga». Ma il problema è a monte, nel circuito bancario di cui si serve la Spa.

«Nell'attesa che venga risolto il problema», non direttamente gestibile dal Ctm, l’azienda «si scusa per l’inconveniente» e «suggerisce di scaricare la app Around Sardinia, il servizio della Regione autonoma della Sardegna» dedicato proprio «all'acquisto dei titoli di viaggio nelle società di trasporto pubblico di tutta l’Isola». In alternativa, «ci sono i punti vendita autorizzati e i Ctm Point di viale Trieste a Cagliari e via Brigata Sassari a Quartu».

RIPRODUZIONE RISERVATA