«Ctm, lavoriamo insieme per ammodernare la rete» 

Un servizio più funzionale in risposta alle nuove esigenze della città. Se ne è parlato nel corso di una riunione congiunta tra la Commissione Bilancio e Tributi e la Commissione Mobilità convocata nel deposito del Ctm, in viale Ciusa, con l’obiettivo di pianificare i prossimi lavori delle commissioni consiliari relativi alla mobilità cittadina.

All'incontro hanno preso parte il presidente del Ctm, Fabrizio Rodin, i consiglieri di amministrazione dell’azienda, il direttore generale Bruno Useli e i dirigenti della società. Nel corso dell'incontro, i componenti delle Commissioni hanno rivolto numerose domande in merito all’andamento economico del Ctm, al contratto di servizio con la Regione attualmente in vigore e alla rete di trasporto urbana, all’accessibilità, con particolare attenzione all’evoluzione del servizio in risposta alle nuove esigenze della città.

«L’impegno della nostra amministrazione resta fortemente orientato all’ammodernamento della rete e del servizio, in linea con le necessità di una città in continua evoluzione e con l’obiettivo di una mobilità sempre più sostenibile», ha affermato il presidente della commissione Mobilità, Luciano Congiu. Nel suo intervento, Giovanni Porrà, presidente della commissione Bilancio, ha sottolineato l’importanza di ulteriori momenti di approfondimento: «Chiediamo all’azienda la disponibilità per nuovi incontri che consentano di affrontare con maggiore dettaglio i temi centrali per il futuro del trasporto pubblico cittadino. Avere un quadro chiaro e completo su un’eccellenza come Ctm – che da anni chiude i bilanci in utile – permetterà alla nostra Amministrazione di assumere decisioni consapevoli e di sostegno. Le eccellenze vanno tutelate, e ci impegneremo con determinazione per garantire all’azienda tutto il supporto necessario».

La riunione – fanno sapere i vertici del Ctm – ha rappresentato un importante momento di condivisione istituzionale.

