Ctm, la flotta dei bus è sempre più green 

Il Ctm schiera 45 nuovi bus elettrici per la mobilità sostenibile a Cagliari, accorciando così il percorso per arrivare ad avere il 100% di mezzi a emissioni zero entro il 2033. I bus sono stati presentati ieri dal presidente del Ctm Carlo Andrea Arba, dal dg Bruno Useli, dall’assessora alla Mobilità di Quartu Elisabetta Atzori e dal vice sindaco metropolitano Francesco Lilliu nel deposito della società che gestisce il trasporto pubblico in città.

I numeri

Autobus che si aggiungono ai 69 pullman sostenibili già in circolazione nell'area vasta di Cagliari, portando la flotta elettrica un totale di 114 unità. Entro il 2026, arriveranno nel capoluogo della Sardegna altri 112 autobus elettrici, già acquistati grazie al finanziamento di 108 milioni di euro provenienti dal fondo Pnrr che il Comune di Cagliari ha destinato a Ctm per cambiare il volto della città e renderla sostenibile. Nel dettaglio, 38 sono autobus elettrici Solaris Urbino da 12 metri, con un sistema di ricarica con pantografo, e 7 autobus Otokar da 6,6 metri, con un sistema di ricarica plug-in.

«Entro il 2026, l'80% della nostra flotta sarà a emissioni zero, portando benefici tangibili all'ambiente, ai nostri passeggeri e alla comunità», afferma il presidente Arba. «I nuovi autobus rappresentano un salto di qualità non solo in termini di sostenibilità ma anche di tecnologia e comfort. Stiamo per affidare la gara da circa 10,5 milioni di euro per le infrastrutture di ricarica nei punti strategici della città, come viale La Plaia, Brotzu, Policlinico e via Brigata Sassari, che garantiranno un servizio efficiente e all’altezza delle esigenze dei cittadini. Parallelamente, guardiamo al futuro con interesse verso tecnologie come l’idrogeno, per continuare a innovare e restare all’avanguardia nel trasporto pubblico locale».

Corsa per l’aeroporto

Dal dg Useli la notizia che in molti aspettano da anni, stanchi di infruttuose attese di taxi e treni in particolari orari e situazioni. «Abbiamo presentato all’assessorato regionale ai Trasporti la richiesta per poter effettuare il collegamento tra piazza Matteotti e l’aeroporto ma anche la zona industriale di Elmas. Ci auguriamo che il nulla osta arrivi entro il mese prossimo». Dall’assessorato ai Trasporti arriva la conferma che l’autorizzazione è imminente, anche se è necessario studiare con cura le frequenze visto che tutti i treni in arrivo o partenza dal capoluogo di fermano nella stazione dello scalo. Il percorso dovrebbe essere piazza Matteotti, viale Trieste, piazza Medaglia Miracolosa, viale Elmas, zona industriale. L’orizzonte – fanno sapere da via XXIX Novembre – è orientato verso collegamenti più strutturali, con linee trasversali che colleghino lo scalo aereo con altri quartieri del capoluogo.

L’area vasta

A rappresentare il sindaco Massimo Zedda (il Comune ha il 67,5% delle quote del Ctm) il vice sindaco Metropolitano Francesc Lilliu: «È un percorso comune che stiamo facendo per la sicurezza, per il benessere dei cittadini di Cagliari e dei 431.000 cittadini metropolitani che a vario titolo usufruiscono dei servizi del Ctm». (a. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA