Ctm, in mostra passato e futuro 

«Ma veramente posso guidarlo?». Non credeva alle sue orecchie Matteo, 8 anni non ancora compiuti, quando il direttore generale del Ctm, Bruno Useli, ha permesso a lui e agli altri bambini in visita con i genitori al deposito di viale Ciusa, di sedersi sul sedile del conducente del nuovissimo autobus elettrico “Solaris Urbino” da 12 metri, uno dei 157 mezzi acquistati dall’azienda e che ora sono in fase di collaudo prima di entrare ufficialmente in servizio. Sono stati proprio i più piccoli quelli visibilmente più felici dell’iniziativa “Porte aperte al Ctm”, l’iniziativa che ieri ha visto decine di cagliaritani – comprese molte famiglie – prenotati per visitare l’enorme parco mezzi e le officine dell’ex Consorzio trasporti e mobilità.

Un viaggio nel tempo

Sono proprio i mezzi del Ctm a mostrare, l’uno accanto all’altro, lo scorrere del tempo e della storia dei 130 anni di vita dell’azienda pubblica dei trasporti, festeggiati a settembre scorso con una serie di eventi e con il libro “Dal Vapore all’Elettrico”. Dal vecchio Fiat 409 degli anni Sessanta si arriva ai modernissimi “Solaris”, disseminati di telecamere, monitor e sensori che sostituiscono persino gli specchietti retrovisori. «Troveremo i finanziamenti per restaurare il vecchio Fiat 409 con cambio manuale», assicura Useli, «è un pezzo della nostra storia». Ma girando nei 52mila metri di deposito, costruito proprio quando quel vecchi bus era stato appena sfornato, ci sono soprattutto i veicoli che ogni giorno assicurano gli spostamenti a migliaia di studenti, cagliaritani e pendolari. Dai filobus (32) ai veicoli a gasolio, arrivando poi agli ibridi e ai nuovissimi bus totalmente elettrici. Per complessivi 270 mezzi in servizio giornaliero.

L’iniziativa di ieri

Ad accogliere i partecipanti al tour del grande deposito di viale Ciusa, oltre al Direttore generale, c’erano anche l’assessore alla Mobilità del Comune, Yuri Marcialis, il direttore del servizio di Trasporto pubblico locale, Silvano Angius, quello della manutenzione, Luigi Di Stasio e la responsabile delle relazioni Esterne dell’azienda, Stefania D'Arista. In tre turni, dopo essersi prenotati via social, i visitatori hanno attraversato in sicurezza l’immenso parco mezzi, entrando anche nelle grandi officine dove i bus vengono riparati e manutenzionati. A conti fatti, oltre un centinaio di persone: molti universitari, intere famiglie e vari bambini. Star della giornata erano proprio i “Solaris Urbino”, attualmente in fase di collaudo e pronti per entrare in servizio nei prossimi mesi: autobus completamente elettrici che hanno un’autonomia di circa 200 chilometri e che si ricaricano con moderne colonnine in circa 2-3 ore, simbolo del passaggio verso una mobilità sempre più sostenibile. «Attualmente con un litro di gasolio un veicolo percorre 1,3 chilometri», spiegano i vertici del Ctm, «quelli elettrici fanno un chilometro a chilowatt. Con l’attuale prezzo dell’energia il risparmio è evidente». In futuro l’intero complesso di viale Ciusa dovrebbe diventare “a emissione zero”, con pannelli solari che serviranno per ricaricare gli stessi bus.

La prima volta

È la prima volta che si apre al pubblico il gigantesco deposito costruito negli anni Cinquanta. Visto il successo dell’iniziativa, la giornata – assicurano dal Ctm – sarà sicuramente ripetuta. Soddisfatti i tanti visitatori. «Sono un appassionato», racconta un giovane universitario che si è prenotato per il primo turno, «è bello vedere la nuova flotta e capire come si sia passati dalla meccanica all’elettronica. Vedere tutti assieme i mini-bus e gli snodati, i pezzi d’antichità e quelli del futuro è veramente molto interessante. Poi noi in facoltà queste cose le studiamo e ci spostiamo quasi esclusivamente con i mezzi pubblici. Come ci hanno spiegato a lezione: quelli che apparentemente sono solo autobus, tram, treni e metropolitane, sono in realtà il vero motore dello sviluppo urbano e della qualità della vita di una grande città».

RIPRODUZIONE RISERVATA