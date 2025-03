Ctm, il nuovo presidente è Fabrizio Rodin 

Da un avvocato a un altro. Dopo Carlo Arba, nominato nel 2021 dalla precedente amministrazione comunale, ecco Fabrizio Rodin. Sarà l’ex vicesindaco metropolitano ed ex consigliere comunale (dal 2011 al 2019) e capogruppo del Pd a Palazzo Bacaredda a guidare per i prossimi tre anni il Ctm, la società che gestisce il trasporto pubblico locale. Nessuna sorpresa: il nome dell’avvocato cassazionista, attuale presidente dell’Anmic (l’associazione nazionale invalidi civili) circolava da diverso tempo come uno dei più accreditati per la presidenza. Rodin, 48 anni, nominato dall’assemblea dei soci, composta dai comuni di Cagliari e Quartu, e dalla Città Metropolitana, ha vinto la “concorrenza” dell’avvocata Emanuela Murru, un tecnico indicata dai Progressisti, che alla fine entra nel nuovo consiglio di amministrazione (nominata dal Comune).

Il Comune

«Il sindaco Massimo Zedda ha ringraziato personalmente Carlo Andrea Arba e i consiglieri uscenti per il lavoro svolto e ha augurato buon lavoro al nuovo presidente e al consiglio di amministrazione, affinché possano operare con competenza e dedizione al futuro del trasporto pubblico nell’area metropolitana», si legge in una nota del Comune.

Il cda

Oltre al nuovo presidente, eletti anche i rappresentanti del nuovo cda: detto di Emanuela Murru, gli altri sono Daniela Sacco (espressione del Comune), l’avvocato Massimiliano Lai (in quota Pd), nominato dalla Città metropolitana e Franco Turco, l’unico uscente riconfermato, espressione del comune di Quartu. Revisore legale, infine, è Marco Racugno.

Il Ctm

Il Ctm gestisce il servizio di trasporto pubblico in otto comuni, ha 32 linee, percorre oltre 12 milioni di chilometri all’anno, trasporta quasi cinquantamila passeggeri, e partecipa al progetto di coordinamento della mobilità, tramite sistemi intelligenti per i trasporti, dell’intera Città metropolitana. Attualmente sta gestendo il progetto di transizione energetica verso una flotta totalmente sostenibile. Entro il primo semestre del prossimo anno arriveranno altri 131 autobus elettrici (che si aggiungeranno ai 107 già in circolazione) e 3 bus a idrogeno e l’80% della flotta sarà elettrica. ( ma. mad. )

