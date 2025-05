Ctm e Polizia insieme contro le truffe online 

Le indagini della Polizia Postale, dopo la denuncia presentata dall’azienda Ctm per una falsa campagna abbonamenti a 5 euro per un anno avviata da truffatori sui social, sono arrivate all’estero: chi aveva architettato tutto usava “IP” stranieri, rendendo così gli accertamenti informatici molto complessi. E dunque per evitare di finire in trappola è necessario prevenire e informare i clienti del Ctm sui rischi che esistono in Rete. Da qui la firma di un protocollo d’intesa, ieri nella sede della società di trasporto pubblico, tra il presidente del Ctm, Fabrizio Rodin, il questore Rosanna Lavezzaro e il dirigente della Polizia Postale, Francesco Greco. Partirà dunque una campagna informativa contro le truffe e gli agenti formeranno il personale dell’azienda contro gli attacchi informatici.

Tutte vittime

Il Ctm ha scoperto il raggiro l’anno scorso e immediatamente si è rivolto alla Polizia per denunciare tutto, avviando anche le misure necessarie per tutelare i propri clienti. Qualcuno aveva realizzato false pagine sociale del Ctm promuovendo falsi abbonamenti a 5 euro: un modo per sottrarre soldi ma soprattutto arrivare ai dati personali e a quelli bancari delle vittime. Diverse decine di persone ci sono cascate. «Abbiamo segnalato subito queste pagine e avviato una campagna di comunicazione su quanto stava accadendo», ha spiegato Rodin. «Sappiamo che le indagini sono molto complicate, quindi in accordo con la Polizia abbiamo deciso di arrivare a questo protocollo d’intesa per una nuova campagna informativa. Il messaggio è chiaro: utilizzare solo i canali ufficiali del Ctm, riconoscibili anche dalla certificazione Meta Verified, con la spunta blu».

I pericoli

Il questore ha evidenziato come sia sempre più importante «imparare a difenderci dai raggiri messo in atto su social e nella Rete. E per farlo è fondamentale la collaborazione con le istituzioni e le società di ogni tipo». Quello con il Ctm è l’ottavo accordo siglato dalla Polizia con aziende e associazioni. «La prevenzione», ha aggiunto Greco, «è fondamentale. Nelle strade e piazze avviene con la presenza delle volanti, in Rete attraverso campagne informative continue. E non bisogna difendersi solo da raggiri e truffe ma anche dagli attacchi informatici. Per questo è importante che anche i dipendenti di società e aziende attuino una serie di comportamenti per ridurre i pericoli».

La campagna

Alla presentazione dell’accordo erano presenti anche la vice sindaca di Cagliari, Maria Cristina Mancini, l’assessora ai Trasporti del comune di Quartu, Elisabetta Atzori, e il direttore generale del Ctm, Bruno Useli. «La collaborazione tra pubblico e privato è oggi più che mai fondamentale per tutelare utenti e servizi», ha ribadito Greco. E nei canali social e sul sito Web del Ctm partirà la nuova campagna informativa “Attenzione alle truffe online” con un messaggio chiaro: «Non farti ingannare dalle promozione al di fuori dei canali ufficiali di Ctm». E in caso di dubbi «segnala a Ctm e alla Polizia Postale».

