Ctm, biglietti di nuovo acquistabili sulla app 

I biglietti e gli abbonamenti del Ctm sono di nuovo acquistabili sulla app BusFinder. Dopo due settimane di disagi, «causati dal sistema bancario», l’Azienda di Cagliari ha cambiato «temporaneamente operatore per garantire a tutti i pagamenti digitali». Intanto su Facebook, segnalano dal Ctm, «da ieri sta girando l’ennesima truffa che promette viaggi gratis per un anno, ma si tratta di una notizia falsa».

Il nuovo circuito bancario a cui si sta appoggiando la spa del trasporto pubblico locale è attivo da ieri pomeriggio. Era il 28 giugno, quando la app BusFinder non permetteva l’acquisto di biglietti e abbonamenti dagli smartphone che funzionano con sistema Android. «Il perdurare del problema – spiegano dagli uffici di viale Trieste – ha reso necessaria la ricerca di una soluzione alternativa» che sposta il pagamento su un’altra piattaforma, mentre i titoli di viaggio acquistati continuano a essere archiviati sull’applicazione del Ctm, nella sezione “Biglietti". «Ci scusiamo per i disagi, tuttavia non imputabili all’Azienda».

La truffa social, invece, gira su Facebook promuovendo una «fantomatica Carta dei trasporti di Cagliari». È la terza volta che succede nel giro di un mese, dopo le promozioni false dell’11 e del 18 giugno, «opportunamente segnalate a Meta».

