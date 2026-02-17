Ctm, assistenza nelle fermate soppresse 

Per limitare i disagi dei pendolari di Selargius, il Ctm assicura un servizio di assistenza nelle fermate nel centro città. Almeno in questi primi giorni di cantieri che hanno costretto il Comune a chiudere via San Lussorio e via Gallus - le due arterie al centro della manutenzione finanziata con 150mila euro - dove per quattro mesi viene vietato il traffico di auto e bus, dirottati in percorsi alternativi in direzione Quartu.

«Nelle ore di punta mattutine alle fermate soppresse di Selargius, per qualche giorno, è presente personale per dare indicazione sulle deviazioni di percorso», annunciano dall’azienda di trasporto pubblico. Percorsi modificati per le linee 17, 19, 30, 30R, QS, QSA e QSB. Quattro mesi di passione per automobilisti e pendolari diretti verso Quartu, con una mini rivoluzione nella viabilità cittadina che si concentra lungo tutta via San Lussorio, nel tratto di via Gallus che va da piazza Maria Vergine Assunta a via Tazzoli, e in via San Luigi (dall’incrocio con via Grandi sino a via Gallus). L’ennesima manutenzione necessaria per mettere in sicurezza le strade in ciottolato del centro, ma l’intervento non sarà risolutivo: «Purtroppo, per rimediare alle scelte progettuali - sbagliate - fatte in passato, sarebbe necessario un intervento integrale della pavimentazione», ha spiegato pochi giorni fa il sindaco Gigi Concu. «Ma trattandosi di centro storico», ha aggiunto il sindaco, «ci sono tanti e rigidi vincoli a cui attenersi, oltre ai costi elevati che tale intervento richiederebbe». (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA