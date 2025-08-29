Ctm, aprono le scuole e cambiano gli orari 

Il Ctm si prepara a riorganizzare le corse in vista della stagione invernale che coincide con l’inizio dell’anno scolastico. Le nuove frequenze partiranno dal 15 settembre. Nelle prime due settimane del mese, invece, i collegamenti saranno ancora concentrati sul trasporto verso il mare. «Orari e frequenze – spiegano dall’azienda – sono sempre disponibili sull’app BusFinder. Per informazioni si può chiamare anche il numero verde 800.078.870: è gratuito e disponibile tutti i giorni dalle 8,30 alle 18,30, con assistenza in italiano e inglese».

In vista del suono della campanella, il presidente del Ctm, Fabrizio Rodin, invita «i dirigenti scolastici a collaborare con i nostri uffici, comunicando tempestivamente eventuali esigenze specifiche di ingresso e uscita degli studenti. Il confronto diretto ci consentirà di migliorare l’organizzazione del servizio e garantire un avvio regolare ed efficiente dell’anno scolastico».

Sino al 14 settembre, queste le ultime partenze: Linea 1, alle 00,30 sia da Flavio Gioia che dal Brotzu; Linea 9, alle 00,05 da piazza Matteotti; Linee 30 e 30R, alle 00,30 da piazza Matteotti verso Quartu; Linea PF, alle 00,40 da piazza Matteotti; Linea 7, alle 00,40 da piazza Yenne. Il sabato notte sono attive le notturne 1N, 9N, Er e L. Tranne il sabato, c’è la Circolare Notturna con prima corsa alle 24 e l’ultima alle 5. I collegamenti con il mare sono garantiti dalle linee 3P, QS, 11, 5ZE e Poetto Express nel fine settimana.

