Sestu.
27 ottobre 2025 alle 00:35

«Ctm anche in città: la sindaca dialoghi con la Regione» 

L’accordo politico è stato raggiunto con la sottoscrizione di una delibera da presentare in Consiglio comunale: e con il documento la possibilità di vedere i mezzi del Ctm a Sestu è un po’ più vicina. «La delibera», spiega la capogruppo del Pd, Michela Mura, «prevede di dare mandato alla sindaca di chiedere alla Regione, soggetto competente per la definizione e il finanziamento dei servizi, che a Sestu venga assegnato un servizio pubblico locale urbano». Esattamente come quello fornito dall’azienda del Ctm. Un passaggio importante per consentire alla cittadina di avere finalmente dei collegamenti in autobus costanti.

«Il documento mette in evidenza», continua Mura, «le ovvie esigenze di passare da un sistema di trasporto a orario a un sistema di trasporto a frequenza, e i vantaggi della posizione geografica del nostro comune». Sestu si trova infatti in una posizione centrale dell’hinterland, e anche vicino all’impianto di produzione d’idrogeno, che presto rifornirà anche gli autobus.

Inoltre in Corso Italia dovrebbe passare pure la metropolitana di superficie Arst. Abbastanza per diventare «un interlocutore importante con la società che potrebbe fornire il servizio». Intanto il dialogo tra la sindaca Paola Secci e la Regione sarebbe già iniziato, ma non ci sono ulteriori informazioni in merito. «Il prossimo passo sarà discutere la delibera in Consiglio Comunale», afferma Mura. Che ha anche creato una petizione online, con più di 3000 firme.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

