Csm, Natoli sospesa: «Svelò segreti d’ufficio all’amica magistrata» 

Il Consiglio superiore della magistratura ha votato la sospensione della consigliera laica di FdI Rosanna Natoli, la componente della sezione disciplinare di Palazzo Bachelet che si era dimessa il 17 luglio da questo incarico ma non dal plenum. Dimissioni a metà, dunque, dopo lo scandalo che l’aveva travolta, col deposito di una registrazione audio di un suo incontro privato, in Sicilia, con la magistrata catanese Maria Fascetto Sevillo, toga sotto procedimento disciplinare e con guai penali, alla quale dava consigli e rivelava gli umori dei giudici disciplinari, mentre avrebbe dovuto astenersi dal trattare il suo fascicolo.

Con 22 voti a favore, uno in più del necessario quorum dei due terzi, il plenum è intervenuto sulla vicenda, dopo che la Natoli fino all'ultimo ha rifiutato di dimettersi. In sei hanno votato contro, due le schede bianche. La delibera è stata votata a scrutinio segreto, ed è stata proposta dal Comitato di presidenza del Csm composto dal vicepresidente Fabio Pinelli, dalla prima presidente della Cassazione, Margherita Cassano, e dal procuratore generale della Cassazione, Luigi Salvato. Nell'illustrare la delibera a sostegno della sospensione della Natoli, Pinelli ha evidenziato come il comportamento della laica di FdI - sotto inchiesta da parte della Procura di Roma - «appare sussumibile nel reato di rivelazione di segreto d'ufficio», per la «violazione dei doveri di imparzialità e terzietà». La Natoli non ha partecipato al voto, e ha lasciato l'aula del plenum dopo aver depositato una memoria ed essere intervenuta, sostenendo che contro di lei era stato lanciato del «fango», prendendosela anche con i giornalisti che hanno parlato della sua conoscenza del presidente del Senato Ignazio La Russa, suo conterraneo, anziché riconoscerle i suoi meriti professionali.Il prossimo plenum deciderà quale consigliere designare alla sezione disciplinare.

