Crusaders, esame Achei 

E adesso non si scherza più. I Crusaders oggi scendono in campo a Monte Claro nel primo turno dei playoff del campionato di football americano a 9 (si chiama “wild card") con un unico intento: non, oericamente, addurre infiniti lutti agli Achei, ma batterli sì, per conquistare la sfida delle semifinali di Conference contro i Legionari Roma. I “crociati” cagliaritani sono chiamati ad attraversare metaforicamente le epoche storiche per tornare a contendersi una finale della Terza Divisione.

Nella provvisoria casa dei rossargento di coach Tim Tobin (in attesa di Terramaini) contro il team di Crotone, terzo nel Girone A con un record di 3 vinte e tre perse, il kickoff è alle 12.

RIPRODUZIONE RISERVATA