Crusaders, ecco la casa 

L’appuntamento è per le 13 di domenica 16 marzo a Terramaini. Saranno i Rams Milano, l’avversario più prestigioso del girone, a tenere a battesimo il campo che i Crusaders Cagliari attendevano da anni. Anzi, per la precisione, da sempre. Il primo stadio da football cagliaritano sarà utilizzato per tre partite nella prima fase del campionato di Terza Divisione (che assegna lo “scudetto” a nove): il 22 marzo contro i Gorillas Varese, il 5 aprile contro i Blitz Ciriè (Torino). La grande novità, però, c’è l’inserimento dei Rebels Lugano per completare il girone C. Giocheranno in deroga: gara secca in Svizzera il 4 maggio.

Una stagione esaltante

La squadra è già al lavoro (per ora a Monte Claro) con il confermatissimo tecnico americano Tim Tobin. L’anno scorso i rossargento seppero partire fortissimo, battendo i Rams che al ritorno inflissero loro l’unica sconfitta della regular season. Poi una netta vittoria a Monte Claro sugli Achei Crotone e una bellissima a Roma sui Legionari in semifinale di Conference. Il sogno si infranse in Sicilia, a Catania, in una trasferta epica: dopo un viaggio interminabile durante la notte, la sconfitta (inevitabile) per 38-0 contro quella che poteva essere una squadra alla portata dei “crociati”. I siciliani furono poi battuti 16-14 in finale dai Thunders Trento.

L’entusiasmo

Adesso si riparte con la carica di sempre, quella che in oltre trent’anni di storia non è mai mancata, neppure nei periodi più difficili. Al timone sempre con il presidente Emanuele Garzia, che si è già buttato alle spalle la delusione per il mancato ingresso (come primo dei non eletti) ma soprattutto per il mancato rinnovamento nel consiglio federale, che sarà ancora guidato da Leoluca Orlando. «Oltre a Tim abbiamo confermato anche l’intero coaching staff: Aldo Palmas con Walter Serra e Efisio Melis per l’attacco, Nicola Polese con Antonio Nicolli e Andrea Antonino per la difesa», dice il dirigente.

Gli auspici

Dopo la sconfitta in semifinale gli obiettivi sembrerebbero scontati, anche perché in autunno i Cru compiranno 35 anni: «Mi piacerebbe festeggiare arrivando in finale», sorride Garzia «L’anno scorso ci siamo fermati in semifinale e c’è il rimpianto che abbiamo subìto il peso della trasferta e non abbiamo potuto ben figurare, ma purtroppo il football è questo». Più realisticamente: «Credo che sarà una stagione transitoria, visto che Michele Meloni è andato a giocare in Germania ma stiamo tirando fuori altri due o tre quarter back che possono bene figurare. Magari la stagione alla fine sarà bella come quella dell’anno scorso. Intanto abbiamo avuto un buon apporto di atleti nuovi che si stanno integrando nel gruppo sia in attacco, sia in difesa, rinforzando entrambi i reparti».

