Cruciverba in limba e rebus su Gigi Riva 

A scovare le differenze, indovinare i rebus e fare i cruciverba, chi più chi meno, erano già abituati, ma a risolvere giochi e enigmi in lingua sarda non si erano mai cimentati. Figuriamoci poi a crearla proprio loro un’enigmista in limba e in italiano, con unico tema quello della Sardegna.

È il risultato del laboratorio che ha visto coinvolti gli alunni delle medie quartesi e che ha portato alla realizzazione di un volume dal titolo “Fadeusu uno giogu - conosci la Sardegna? Mettiti alla prova con sfide enigmistiche in salsa sarda”, che grazie all’associazione culturale Genti Arrubia sarà pubblicato e presentato ufficialmente nell’ambito del Festival della letteratura del Mediterraneo, giovedì 18 alle 17 all’auditorium di Sant’Elena.

Alunni enigmisti

I bambini, guidati dalle insegnanti Marilena Deiana dell’istituto comprensivo 4 via Bach, Michela Montisci dell’I.C. 1 via Turati, Maria Dessì e Laura Fois dell’I.C. 3 via Portogallo, si sono divertiti a creare una novantina di giochi e attività linguistiche, dagli aneddoti cifrati alle parole crociate con e senza schema e poi i rebus e la pagina della sfinge mutata in “La sfinge sarda”.

«È stato un lavoro molto bello che ha coinvolto, divertito e appassionato gli studenti» spiega Marilena Deiana che è ideatrice e coordinatrice del progetto, «l’argomento di tutta l’enigmistica è la Sardegna ed è divisa in giochi in limba e in italiano e anche quelli in sardo hanno a fianco la traduzione in italiano in modo che siano accessibili a tutti».

Rebus in limba

E così ecco gli aneddoti cifrati, il classico a numero uguale corrisponde lettera uguale, da dove vengono fuori i detti sardi “chentu concas, chentu Berritas” e ancora “pira cotta e pira crua donni unu a domu sua” e “chi non ti chiccanta non chicchisi”.“Una gita a …” è diventata poi “Andausu a Cagliari o a Sassari” e non mancano nemmeno le linotipie, dedicate ai gioielli e al carnevale , tutte con definizioni in sardo.«E se alcuni bambini già conoscevano il sardo» aggiunge Deiana, «quelli stranieri come cinesi, magrebini, tunisini si sono cimentati per la prima volta».

La rovesciata di Riva

Poteva mancare poi il classico gioco di “trova le differenze”? E allora ecco la rovesciata di Gigi Riva disegnata dagli alunni, il Poetto di Quartu e il Nuraghe Diana. E Riva ha talmente colpito la fantasia dei bambini da dedicargli addirittura tre giochi, tra cui un cruciverba a schema libero da cui alla fine viene fuori un pensiero dedicato al grande campione che sarà svelato alla presentazione del libro. I più contenti ovviamente sono stati gli studenti: Simone, Aurora , Zhang, Manuele e tanti altri. «Bello lavorare in gruppo» hanno detto, «e molto divertente ideare giochi pensando a come gli altri li avrebbero potuti risolvere. E ci è piaciuta tanto la parte dedicata a Gigi Riva un campione nato altrove ma sardo nel cuore».

E adesso non resta che aspettare la presentazione ufficiale del libro.Continua l’esperienza di ricerca didattica e educativa di Genti Arrubia nelle scuole» spiega il presidente di Genti Arrubia Enrico Frau, «siamo molto soddisfatti di quello che anche quest’anno sono riusciti a fare gli alunni e le loro insegnanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA