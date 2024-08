cruccio difesa per la torres 

Sassari. Ali che pungono, un centrocampo che costruisce, un attacco che segna sempre anche quando non è al completo, ma una difesa corta e non ancora registrata. Le prime due gare di Coppa Italia (sconfitta 1-2 col Mantova e vittoria per 3-1 sull’Albinoleffe) hanno fornito le prime indicazioni. Sarà anche calcio d’agosto, ma sono segnali attendibili. E bisogna ricordare che il campionato è alle porte: prima giornata lunedì 26 in posticipo notturno al “Vanni Sanna” contro la Vis Pesaro.

Difesa corta

La difesa è il reparto più in difficoltà, anche numericamente. Idda dovrà sottoporsi a un’operazione di pulizia a una caviglia, conseguenze di un infortunio subito nel campionato scorso. Il neo acquisto Coccolo non è sembrato ancora pronto. Il tecnico Alfonso Greco ha anche scambiato i due braccetti contro l’Albinoleffe, mettendo Dametto a destra («per sfruttarne la tecnica») e Fabriani a sinistra, contando sull’affidabilità. Resta il fatto che i giocatori sono solo tre e in questo avvio di stagione Antonelli sta soffrendo gli uno contro uno. «Abbiamo le idee chiare sul mercato», ha detto il mister rossoblù. Appare evidente come l’unica vera urgenza sia proprio quella di trovare un difensore solido, perché l’esperimento della difesa a quattro coinvolgendo gli esterni non è piaciuto allo stesso allenatore.

Esterni in abbondanza

La Torres sabato contro i bergamaschi ha iniziato con Zambataro a destra e Guiebre a sinistra. Lo stesso Varela è più ala che trequartista. Nella ripresa sono entrati Liviero e soprattutto Zecca, che con la rete del 2-1 ha confermato di poter non solo creare per i compagni ma anche concludere l’azione. In attesa del ritorno al gol di Fischnaller e di Diakité, unico centravanti di forza fisica, l’attacco riesce comunque a segnare perché dal centrocampo in su c’è tanto talento.

