Crs4, un’ondata di software 

È un’ondata di idee quella che il Crs4 ha appena riversato sulla Siae, in modo da ottenere un’attestazione di paternità di 27 nuovi software, 22 dei quali sviluppati nell’arco del 2023. «Valuteremo nelle prossime settimana – dice l’amministratore unico del Crs4, Giacomo Cao – se qualcuno dei software merita una tutela brevettuale che potrà essere effettuata sia negli Stati Uniti sia in Cina».

Meteo e rischi

I campi d’azione dei nuovi software made in Sardinia sono molti, ma alcuni spiccano in modo particolare. Ad esempio l’agricoltura: uno è progettato per costruire e presentare mappe geografiche che indicano i territori vocati alla coltivazione, un altro è dedicato al monitoraggio sanitario in ambito forestale ed agricolo, un terzo è pensato per acquisire e processare dati meteo (temperatura, umidità, pioggia, radiazione solare, vento) per valutare gli indici di rischio di interesse operativo per l’agricoltura.

Inclusività

Altri dei 27 software puntano sull’inclusività, ad esempio quello per il riconoscimento automatico della lingua italiana dei segni (la Lis) attraverso un modello di rete neurale artificiale. Ma ci sono anche software dedicati a creare un archivio video per la Lis attraverso un dispositivo personale dotato di webcam o a identificare i gesti dinamici del linguaggio dei segni nella lingua italiana e l’addestramento di un sistema per il riconoscimento delle pose statiche.

La città green

Altri possono avere ricadute turistiche rilevanti (generazione di tour virtuali con foto 360° in modalità automatica; personalizzazione di pannelli interattivi per la localizzazione di hotspot in una mappa a cui è possibile associare schede informative con testo e immagini che possono a loro volta contenere pulsanti di avvio per applicazioni esterne; simulazione delle azioni di una arrampicata l’esplorazione di contenuti tramite riconoscimento di oggetti e delle mani in tempo reale) o puntano alla qualità ecologica (valutazione della qualità dell’aria in area urbana elaborata attraverso informazioni sui flussi di traffico, concentrazioni di inquinanti e dati meteo, analisi dell’andamento orario degli ossidi di azoto nell'area metropolitana di Cagliari, simulazione della cattura e dello stoccaggio di anidride carbonica da grandi fonti, quali le centrali elettriche.

