Crs4, lavoratori contro la ristrutturazione 

L’appello rivolto alla Regione è accorato: «Il valore delle lavoratrici e dei lavoratori determina quello del Crs4: chiediamo non solo all’amministratore unico dell’azienda, ma a tutta la politica sarda di condividere la nostra visione del nostro centro di ricerca e di valorizzare le nostre professionalità».

Ha coinvolto 75 dipendenti su 130 – compresi impiegati amministrativi e dirigenti – lo sciopero indetto ieri mattina dai lavoratori del Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna che ha sede nel Parco tecnologico di Piscinamanna, a Pula. Molti dei quali si sono riuniti in un presidio che dalle 8 della mattina a mezzogiorno ha colorato di bandiera via Cesare Battisti, sede dell’assessorato regionale alla Programmazione

Alta formazione

«La specificità e l'altissima specializzazione dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo del Crs4 ha consentito al nostro Centro di essere competitivo sul mercato della ricerca – scrivono i lavoratori in una lettera che i sindacati hanno consegnato alla Regione - i curricola e il background del personale hanno consentito di vincere progetti in modo continuativo. Qualunque ristrutturazione deve essere funzionale alle linee di ricerca reali e alle ricercatrici e ai ricercatori che ci lavorano, perché solo questa coerenza garantirà una continuità operativa».

Richieste