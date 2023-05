Crs4, Cao: «Lavoratori al centro del progetto»  

«Il valore del Crs4 è strettamente legato a quello dei dipendenti del Centro stesso che evidentemente non potrebbero operare qualora non fosse stata concepita da decisori politici lungimiranti una tale struttura di ricerca e sviluppo, senza la quale non potrebbero evidentemente esplicare le attività di cui sono capaci». Dopo la sciopero dei 75 dipendenti del Centro di ricerca di Piscinamanna, l’amministratore unico del Crs4, Giacomo Cao, chiarisce le posizioni dell’azienda: «Non sono mai state messe in discussione le competenze dei dipendenti, tantomeno la capacità dimostrata di attrarre progetti di ricerca regionali, nazionali e internazionali. La ristrutturazione è perfettamente compatibile con le competenze dei ricercatori e tecnologi coinvolti oltre che delle linee di ricerca fino ad ora in essere».

Smentita

Il manager prosegue: «Non corrisponde al vero il fatto che siano state annullate linee di ricerca che invece confluiscono naturalmente nelle tre grandi tematiche che consentono una rappresentazione puntuale e molto efficace delle attività storiche e innovative del Crs4: intelligenza artificiale, gestione di grandi moli di dati, calcolo ad altre prestazioni e quantum computing. Queste ultime tematiche sono inoltre oggetto di uno specifico contributo regionale che ha sempre rappresentato la fonte di finanziamento progettuale annuale più corposa rispetto a tutti gli altri ottenuti. Pertanto la ristrutturazione proposta non solo non annulla alcuna linea di ricerca ma garantisce una gestione del Centro più efficace ed efficiente».

Assicurazioni

Cao, inoltre, sottolinea la volontà dell’azienda di valorizzare le risorse umane, e di portare avanti nuovi investimenti: «L’azienda è sempre stata disponibile a confronti seri e rivolti al bene del Crs4 attraverso la valorizzazione dei propri dipendenti. Abbiamo appena annunciato l’investimento da 1 milione di euro per l’acquisizione del primo sequenziatore genomico in Italia, peraltro già operativo presso i nostri laboratori. Uno dei principali obiettivi del prossimo futuro è quello di dotare il Centro del primo e più performante computer quantistico in Italia, investimento che consentirà di confermare il Crs4 nel novero delle più importanti istituzioni del Paese in termini di ricerca e sviluppo».