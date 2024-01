Crossodromo, si spengono i motori 

Porte chiuse e silenzio assoluto. Una scena surreale dopo 15 anni di corse e salti sulle due ruote. Il crossodromo “Le dune”, in località is Ariscas, che da anni ospita gli Internazionali ma anche il Mondiale di motocross da quattro giorni non è più gestito dal motoclub Motor school. E da nessun altro. La concessione è scaduta lo scorso 31 dicembre, dopo due proroghe del Comune, proprietario dell’impianto. E il bando che doveva essere pubblicato entro il 2023 ancora non c’è.

Nessun bando

Un pasticcio insomma, anche perché la data degli Internazionali d’Italia di motocross c’è già: il 4 febbraio. Come anche quella del Mondiale, il 7 aprile. Ad oggi però non si sa ancora da chi verranno organizzate le gare, visto che il Motor school, nato nel 2002 grazie ad un gruppo di appassionati del motocross, per ora è fuori dal cancello. Il presidente Fulvio Maiorca aveva dichiarato che era pronto a partecipare al nuovo bando, dopo 15 anni di lavoro.

Il Comune

Il sindaco, Lorenzo Pinna, a settembre scorso aveva dichiarato che gli uffici erano al lavoro per pubblicare una nuova gara. Aveva anche dato qualche anticipazione sul bando. Poi evidentemente qualcosa è andato storto.

«Ancora la gara non è stata pubblicata - commenta il primo cittadino - Stiamo però cercando il modo per far sì che le gare si svolgano ugualmente, anche senza un concessionario. Nel frattempo gli uffici continuano a lavorare per formulare il bando». L’assessore allo Sport, Rosina Lochi, dice qualcosa in più: «Si tratta di una situazione delicata. Prima di pubblicare il bando è necessario risolvere alcune problematiche». Quali? «Su questo non posso riferire nulla. Ci sono comunque alcuni esperti al lavoro per capire come gestire le gare in assenza del bando che è in preparazione».

Sull’impianto pubblico, unico nel suo genere con un tracciato di 1.650 metri e meta di molti team internazionali anche per gli allenamenti invernali, lo scorso anno era intervenuta più volte anche la minoranza. Come la consigliera Irene Erdas: «Ci auspichiamo che il bando arrivi quanto prima».

La novità

Intanto ieri pomeriggio sull’Albo pretorio è apparso il decreto con il quale il sindaco ha conferito l’incarico al segretario comunale Alessandro Murana come Responsabile unico del procedimento per la concessione del crossodromo. Come anche per il Parco dei Suoni, altra struttura in attesa del bando per la gestione.

RIPRODUZIONE RISERVATA