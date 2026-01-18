VaiOnline
Atletica.
19 gennaio 2026 alle 00:24

Cross, societari a Elmas e Cagliari 

Nel Cross Parco dei Bambini a Pabillonis assegnati i titoli sardi individuali Allievi e Cadetti e quelli di Società per Master, andati ad Atletica Edoardo Sanna Elmas (maschile) e Cagliari Atletica Leggera (femminile). Pochissimi i partecipanti nelle gare assolute (primi Valerio Caredda e Daniele Muscente) e Juniores.

Risultati maschili

Assoluti km 10 : 1. Valerio Caredda (Pm, Atl. Selargius), 2. Maurizio Scano (M45, Cagliari Mar. Club), 3. Lorenzo Marras (Pm, Cus Cagliari). Juniores km 8 : 1. Daniele Schirru (E. Sanna Elmas), 2. Alessandro Mura (id.), 3. Emanuele Soi (id.). Allievi km 5 : Gabriele Tidu (Amsicora), 2. Lorenzo Mannoni (Atl. Porto Torres), 3. Ascanio N. Mocci (Olympia). Cadetti km 3 : Niccolò Folino (Academy Olbia), 2. Temesgen Arbasino (Atl. San Teodoro), 3. Nico Perna (Olympia). Ragazzi km 1 : 1. Giovanni Paglietti (Atl. Selargius). Master under 55 km 6 : 1. Simone Tola (M35, P. Am. Olbia), 2. Stefano Floris (M45, E. Sanna Elmas), 3. Giannicola Mula (Gonone Dorgali), 4. Fabiano Serra (M35, E. Sanna), 5. Marcello Dettori (M35, id.). Master over 55 km 4 : 1. Stefano Fiori (M60, Runners Or), 2. Antonello Vargiu (M65, Cagliari Atl. Legg.), 3. Giuseppe Castronovo (M60, E. Sanna).

Risultati femminili

Assolute km 8 : 1. Daniela Muscente (Pf, Cus Cagliari), 2. Gioia Pianti (P. Am. Olbia). Allieve km 4 : 1. Martina Claudicini (Atl. Uta), 2. Giulia Ruzzettu (Shardana), 3. Alie Asuni (Cus Cagliari). Cadette km 2 : 1. Maria Laura Montisci (Cagliari Marathon Club), 2. Caterina Ledda (Atl. Valeria), 3. Eleonora Staffieri (Academy Olbia). Ragazze km 1 : 1. Elena Pitzalis (Ampa Training). Master under 55 km 4 : 1. Giorgia Pilia (Isolarun), 2. Roberta Ferru (F55, Cagliari Atl. Legg.), 3. Federica Frongia (F45, id.), 4. Giovanna Cossa (F50, Shardana), 5. Enrica Pintor (F40, Isolarun). Master over 55 km 3 : 1. Donatella Saiu (F60, E. Sanna), 2. Maria P. Tedde (Shardana), 3. L. Alessandra Ceccarelli (F60, Am. Nuoro).

