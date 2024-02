cross lungo, francesco mei campione 

Vince sempre chi si mette in gioco. E se al 1° Trofeo Città di Arbus, quarta prova del Festival del Cross, i classificati delle gare assolute (7 uomini, addirittura 1 donna) e Juniores (3 e 1) sono stati davvero pochi, Francesco Mei (Academy Olbia) ed Elisa Spazzafumo (E. Sanna Elmas) si sono assicurati il titolo di campioni regionali di cross lungo, mentre, tra gli Allievi la vittoria è andata a Matteo Mura (I Guerrieri del Pavone) e Maria Mei (Olbia). Diversa la partecipazione nelle categorie Ragazzi, in cui si concorreva per il titolo di società e i numeri degli atleti son stati sorprendenti: 49 Ragazzi e ben 73 Ragazze all’arrivo. Tra questi a trionfare sono stati Temesgen Arbasino (S. Teodoro) e Adele Farris (Sestu).

Ordini d’arrivo

Maschili. Promesse/Seniores km 10 : 1. Francesco Mei (PM, Academy Olbia), 2. Valerio Caredda (PM, Atletica Ogliastra), 3. Alessandro Careddu (PM, Porto Torres). Juniores km 8 : 1. Lorenzo Pontillo (Elmas), 2. Adalberto Canu (Cus Cagliari), 3. Nicola Fenu (Uras). Allievi km 5 : 1. Matteo Mura (I Guerrieri del Pavone), 2. Fabio Foddis (Valeria), 3. Roberto Porcu (Amatori Nu). Cadetti km 3 : 1. Mario Contu (Alasport). Ragazzi km 1 : Temesgen Arbasino (San Teodoro). Master km 6 : 1. Francesco Pinna (M40, Guspini), 2. Andrea Schiavino (M35, Tri Team SS), 3. Fabrizio Baralla (M45, Tri Team SS). Master km 4 : 1. Flavio Cirronis (M60, Villacidro), 2. Mauro Muscas (M60, Sinnai), 3. Antonello Vargiu (M65, Cagliari Atl. Leggera).

Femminili. Promesse/Seniores km 8 : 1. Elisa Spazzafumo (SF, Elmas). Juniores km 6 : 1. Benedetta Cao (Cus Cagliari). Allieve km 4 : 1. Maria Mei (Academy Olbia), 2. Alice Pitzalis (Cagliari Marathon), 3. Martina Niedda (Cagliari Marathon). Cadette km 2 : 1. Giaele Mantega. Ragazze km 1 : 1. Adele Farris (Sestu). Master km 4 : 1. Dolores Lai (F40, Tri Team SS), 2. Veruska Figus (F50, Arborea) 3. Gisella Saba (F45, Ampa Training). Master km 3 : 1. Caterina Miscali (F60, Dolianova), 2. Alessandra Lod- do (F60, Orani), 3. Patrizia An- gioni (F60, Studium et Stad.).

