Cross e tiri, sono Augello e Piccoli i leader rossoblù delle statistiche 

Il legno è rossoblù, senza dubbio. E dalle parti della bandierina sono i calciatori del Cagliari a recarsi più spesso, rispetto al resto della Serie A. I numeri della stagione, dopo queste prime quattordici partite, collocano il Cagliari al primo posto in due speciali classifiche, quella di pali e traverse centrati (pregio o difetto?) e in quella relativa ai calci d’angolo battuti. Spiccano i suggerimenti dalla fascia sinistra di Augello, con la vocazione offensiva dei rossoblù che trova altre conferme, come il sesto posto nella casella dei tiri verso la porta e un attaccante come Piccoli che si colloca al sesto posto assoluto a livello individuale.

Su e giù

Intanto, i numeri: se nei gol segnati il Cagliari è oggi al 13° posto e negli assist la squadra di Nicola è indietro (14ª), sui “legni” può vantare il primato (10) così come nei corner (87). Quarto posto nei fuorigioco “commessi”, quarto Scuffet nei gol subiti quando è stato in campo (19). Chi è l’uomo degli assist? Non è un fantasista, non è un centrocampista, ma è Luperto (3) il leader dei rossoblù, col 18° posto in Serie A. Come detto, nei tiri in porta (140) il Cagliari è al sesto posto, dietro – nell’ordine – Lazio, Atalanta, Inter, Milan e Como. E la corsa? Se Deiola, fino a quando è stato impiegato con costanza, era ai vertici nazionali, oggi non ci sono rossoblù nella top ten ma è il dato di squadra – quinto posto – a colpire, con 110 chilometri complessivi per partita. Luperto è anche il rossoblù che ha giocato più minuti (1260, 11° posto in Serie A), a poca distanza c’è Zappa con 1215 minuti. Il più ammonito? Razvan Marin, 23° in A, con 4 cartellini gialli.

I singoli

Curiosando fra le cifre del campionato, nei primi 14 turni Zappa è stato il calciatore del Cagliari ad aver perso più palloni (173), 14° nella graduatoria generale, con Luvumbo che lo tallona a quota 140. Ma attenzione, perché i due sono presenti anche in altre caselle: Zappa, con Marin, è il rossoblù ad aver creato più “big chance” (3) e Luvumbo è quello che ha effettuato più dribbling: sono 16 quelli riusciti (15° in classifica) e 29 quelli tentati. Lo sgusciante angolano è 8° in Serie A anche per i falli subiti (28). Capitolo tiri: detto del dato di squadra, una delle “fissazioni” di Nicola fin dal ritiro, Piccoli è 6° in Serie A nei tiri totali (dentro e fuori dallo specchio) a quota 42, la media di quelli nello specchio è 5 a partita.

Alcune note stonate: negli errori decisivi Scuffet è quasi in vetta con 2, Piccoli è il calciatore della Serie A che ha sprecato più “big chance”, ben 10, ovvero occasioni limpide per andare a segno.

Note liete: nei cross riusciti, ovvero che hanno trovato la battuta di un compagno di squadra, il Cagliari è l’unica squadra con due giocatori in top ten, Augello è 4° con 20 e Marin è 8° a 17. Anche nei cross tentati, specialità della casa, Augello è 4° con 72. Nei passaggi riusciti, compare ancora Luperto con 576, 25° totale. Insomma, il Cagliari spinge, ci prova, ma segna ancora poco. La strada, però, sembra quella giusta.

