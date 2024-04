Cross country, a Donori Pani stacca i migliori 

Ancora Mirko Pani. L’Under 23 della Fabio Aru Academy si è aggiudicato a Donori il 2° Trofeo XC in pineta di mountain bike, valido anche come 24° Memorial Efisio Melis. Sul percorso di 4,9 km allestito dal Donori Bike Team, ha preceduto l’alfiere della società organizzatrice, Eros Piras (M2), Marco Serpi (M1, Arkitano-Carbonhubo) e Federico Pero (Elmt, Sc Cagliari). Primi di categoria, Mauro Deriu (Juniores, Uc Guspini), Enrico Onidi (M3, Arkitano), Pierpaolo Atzeni (M4, Sc Cagliari), Alessio Saddi (M5, Uc Guspini), Giorgio Atzeni (M6, Sc Cagliari), Renato Pani (M67, id.), G. Antonio Podda (M8, Dueppi). Tra le donne, in evidenza Sara Murgia (Dj, Vc Sarroch) ed Eleonora Pilleri (W3, Bike Academy).

In campo giovanile (2,9 km), successi dell’Allievo di 2° anno Alessandro Santoru (Dueppi), di Alessandro Fara (Al1, Fausto Coppi ‘72), Leonardo Onida (Es1, Fabio Aru Academy), Ettore Cabboi (Es1, Donori Bt), Marrtina Becciu (Da1, Dueppi), Maura Lai (Ed2, Gialeto 1909) e Soraya Cancedda (Ed1, Vc Sarroch).

Internazionali Allievi

Intanto prosegue l’ottima stagione di Enrico Balliana. L’Allievo di 2° anno di Arborea, che corre con l’Arkitano-Carbonhubo.com, sabato si è classificato secondo di categoria a Esanatoglia (Macerata) nella seconda prova delle Internazionali d’Italia Series. (c.a.m. )

