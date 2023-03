Cross, Cossu e Farci sul podio dei “tricolori” 

Due piazzamenti sul podio per la Sardegna ai campionati italiani di duathlon cross disputati nel weekend a Triuggio, in Brianza. E il fatto che a ottenerli siano stati due giovani li rende ancor più interessanti. Nella gara per assoluti ed Age Group, ha dominato Federico Spinazzè, vincitore di due triathlon in sardegna nel 2022 (Molentargius e Xterra a Castiadas), ma all’ottavo posto assoluto, terzo degli S1 si è classificato Ruslan Farci. L’ussanese della Karel Sport, al debutto nella categoria, è partito senza grandi aspettative ma è stato il migliore negli ultimi 5 km di corsa. Ha chiuso in 1.00’37”, a 1’15” da Lorenzo Allodi, nuovo campione italiano.

Nella prova degli Juniores e Youth B, terzo assoluto e secondo di categoria lo Junior Manuel Cossu. Il figlio d’arte della Fuel Triathlon San Gavino (papà Giuliano e soprattutto mamma Daniela Ennas sono triatleti) ha chiuso in 42’21”. Decimo, ma quinto degli YB, il nuorese della Three Experience, Roberto Porcu, tra i più giovani al via con i suoi 16 anni. ( c.a.m. )

