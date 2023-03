cross, Alla festa di Gubbio i sardi non sono “invitati” 

Anche volendosi limitare a questa occasione, la Sardegna non manda segnali positivi dalla corsa campestre. In una specialità del mezzofondo che in passato ha spesso regalato buoni risultati, almeno a livello giovanile, l’Isola è sparita dagli ordini d’arrivo. Nelle posizioni di prestigio delle varie prove disputate ieri a Gubbio non ci sono sardi, quasi che non siano tra gli invitati della Festa del Cross che, all’ombra del teatro romano, ha assegnato i titoli nazionali.

Le gare assolute

Nel cross lungo maschile di 10 km, Oualid Albdelkader (Cagliari Marathon Club) è il miglior sardo: 87° tra gli italiani in 34’07”, 6" meglio della promessa dell’Academy Olbia, Francesco Mei, che nell’Isola non ha avuto avversari ma che chiude 92°. Più indietro, Salvatore Mei e Michele Merenda. Tra le donne (8 km) basti dire che la migliore è la 54enne Roberta Ferru (della Cagliari Atl. Leggera, 39ª tra le Società), 108ª, mentre Lisa Orrù, in giornata no, si è fermata. Scorrendo l’ordine d’arrivo si trovano Federica Frongia (158ª) e Laura Secci (160ª), tutte reduci dal podio di sabato in staffetta.

Le prove giovanili

Tra gli Juniores, sugli 8 km i fratelli Careddu (Atl. Porto Torres) si piazzano 40° (Alessandro, 28’13”) e 43° (Mattia, 28’16”). Ginevra Mei (Academy Olbia) è la migliore sui 6 km Juniores con il suo 43° posto (non conclude Giulia Porcu). Sui 5 km riservati agli Allievi, Daniele Schirru (E. Sanna Elmas) conclude la sua prova al 65° posto a 2’14” dal vincitore (cioè circa 27”/km), mentre Antonio Nuvoli (Runners Oschiri) è 78°. La migliore delle Allieve è Sara Serra (Olympia Villacidro) 119ª, con Silvia Pittau 156ª. Villacidresi anche i migliori risultati Cadetti grazie a Natan Deidda (29°) e Stefano Aru (74°), mentre le Cadette (2 km) hanno visto prime sarde Maria Mei (Academy Olbia) 68ª Nicole Scalas (Atl. Valeria), 95ª e Alice Puddu (Lib. Campidano) 98ª. Nella classifica combinata per Regioni la Sardegna è 15ª (13ª maschile). ( c.a.m. )