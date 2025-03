Cross, ai campionati italiani l’isola brilla tra i Master 

Sono le staffette Master a dare le maggiori soddisfazioni alla Sardegna ai campionati italiani di cross, che ieri a Cassino hanno visto un nuovo show dell’azzurra Nadia Battocletti. Le staffette disputate sabato hanno visto diverse squadre isolane over 35 in grande evidenza. In campo femminile, secondo posto assoluto e titolo italiano F40 per il Cus Cagliari che schierava Giulia Innocenti, Sara Paschina, Ambra Matta e Claudia Pinna.

Anche Donatella Saiu, Cinzia Meloni, Cristina Sonedda e Elisa Contu, in rappresentanza dell’Atletica Edoardo Sanna Elmas hanno conquistato il titolo italiano di categoria (in questo caso F50) con il sesto posto assoluto. Settime, ma bronzo delle F45, Federica Frongia, Milena Maria Paola Pisu, Silvia Piras e Luisa Manigas (Cagliari Atletica Legg.).

Nella prova assoluta, 27ª posizione per l'Edoardo Sanna che ha schierato Alessandro Mura, Lorenzo Pontillo, Emanuele Podda e Daniele Schirru e 39ª per il Cus Cagliari (Francesco Pellegrino, Davide Ala, Manuel Cossu e Ithocor Meloni).

RIPRODUZIONE RISERVATA