Cross a Villacidro, indoor a Iglesias 

Domani a Villacidro andrà in scena la prima prova del Festival del Cross. A partire dalle 10 all’ippodromo comunale di Villacidro (loc. Trunconi, SS 196) si assegneranno i titoli individuali di cross corto Seniores e Promesse sui 3 km, quelli Juniores maschili sugli 8 km e femminili sui 6 e quelli di società Over 35 su varie distanze. L’appuntamento sarà il primo di una serie valevole per la formazione della rappresentativa isolana Allievi e Juniores che parteciperà al Cross di Alá dei Sardi del 26 gennaio e di quella Cadetti in gara ai prossimi Campionati Italiani individuali e per regioni di Cassino (15-16 marzo).

Al coperto

Sempre dalle 10, il pistino coperto di “Ceramica” (Iglesias) accoglierà nella seconda prova indoor un maggior numero di velocisti e saltatori rispetto allo scorso weekend, tra questi emergono i nomi dell’Allieva Vittoria Pasciu Bassiu (Tespiense), all’esordio, iscritta col miglior crono di 7”81, che assieme a Daniela Lai (F45, Cagliari Atletica) accreditata con 7”89, potrebbe rendere avvincenti i 60 metri. Al maschile i migliori accrediti sono di Roberto Parodo (Jolao) 7”00 e Alessandro Lecca (PM, Cagliari Marathon) 7”08. Nell’asta e nei 60 hs H91 da seguire il multiplista Emanuele Barra (Dolianova) Allievo in costante crescita, mentre Francesco Alpigiano quest’anno Juniores, sarà al via dei 60 hs H100. La Junior Francesca Leccis (Mineraria Carbonia) sarà impegnata nel lungo, i due fratelli amsicorini Paolo e Giacomo Caredda si sfideranno nel triplo.

