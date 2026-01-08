Cross a Molentargius Corsa e lanci ad Assemini 

Domenica doppio appuntamento per l’atletica sarda: si gareggia a Cagliari e ad Assemini. Dopo la Coppa Epifania di Dolianova che come ogni anno apre la stagione agonistica di corsa su strada, gli atleti isolani si divideranno tra cross e pista. All’interno del Parco Naturale di Molentargius Salinei, presso l’area verde attrezzata si disputerà il 2° Cross città di Cagliari, prima manifestazione del Festival del Cross legata al campionato di società regionale per le categorie dai Cadetti agli Assoluti. Il ritrovo della gara organizzata dalla Marathon Club è fissato per le 10 con inizio alle 11. I circuiti di 1 e 2 km su fondo erboso e sterrato con l’aggiunta di piccoli ostacoli, accoglieranno atleti di tutte le età che percorreranno fino ai 10 km.

Nello Stadio di Atletica Leggera di Assemini invece, andrà in scena la prima manifestazione invernale regionale con gare di corsa e lanci riservate alle categorie Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse e Assoluti che si ritroveranno alle 9 per iniziare alle 10. In programma 60, 60 hs e peso con batterie e finali. Le distanze a disposizione degli atleti ricalcano alcune di quelle delle manifestazioni Indoor programmate a Iglesias al “Ceramica Gigi Riva” ma annullate per mancanza delle condizioni minime di agibilità dell’impianto. La speranza è che arriva una soluzione tempestiva che consenta agli atleti di iniziare la propria stagione Indoor nell’Isola. Dove non c’è un altro impianto adeguato.

