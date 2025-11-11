VaiOnline
Le reazioni.
11 novembre 2025 alle 01:39

Crosetto: «Una notizia che mi addolora» 

«La notizia della scomparsa del carabiniere Sebastiano Marrone mi addolora profondamente». Sono le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto dopo il tragico incidente sulle strade della Puglia. «Un servitore dello Stato che ha perso la vita a seguito di un tragico incidente stradale in provincia di Foggia, nello svolgimento del proprio servizio». Sul sito del ministero è comparsa la dichiarazione, che continua: «In questo momento di profonda tristezza, a nome mio e di tutta la Difesa esprimo vicinanza ai familiari, al comandante generale Salvatore Luongo e a tutti i colleghi dell'Arma».

E proprio l’alto ufficiale Luongo, insieme «a tutta l'Arma dei Carabinieri» ha manifestato tutto il dolore per la perdita di un collega così giovane. Da qui «il profondo cordoglio alla famiglia del carabiniere deceduto a San Severo in un incidente stradale nel corso del servizio».

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio: Sebastiano Marrone viaggiava a bordo dell’auto di servizio per far rientro nella stazione dei Carabinieri di San Severo. Giuseppe Pitta, sindaco di Lucera, località vicina al luogo dell’incidente manifesta tutta la sua amarezza: «La strada provinciale 109 è ancora al centro di una tragedia assurda che non doveva accadere. Davanti alla morte di un giovane servitore dello Stato si resta senza parole».

