Crosetto sollecita l’Onu: cambiare le regole di ingaggio di Unifil 

Roma. I 10mila caschi blu di Unifil - un decimo gli italiani, tra cui da questi giorni figurano anche i militari della Brigata Sassari - rischiano di essere coinvolti nel confronto militare che potrebbe esplodere il Libano. Sono quindi stati aggiornati i piani di evacuazione del personale italiano, con l’allertamento di navi e aerei da trasporto. Per adesso, però, «noi continueremo a operare, fin quando l’Onu riterrà di poter operare e sono convinto che la nostra presenza e quella di Unifil siano in questo momento l’unico elemento che può portare stabilità ed evitare ulteriori escalation». Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto che, nella sua informativa alla Camera sul vertice Nato di Washington, ha riferito anche sul Medio Oriente. «La nostra unità di crisi - ha osservato il ministro degli esteri, Antonio Tajani - è a disposizione di tutti i connazionali in aree di crisi. Non è il caso in questo momento, ma in Libano siamo pronti all’evacuazione perché l’obiettivo è tutelare l’incolumità dei nostri connazionali in tutti i modi».

I civili italiani presenti stabilmente nel Paese sono circa 3mila. Nel Sud del Libano - lungo la Blue line al confine con Israele - ci sono oltre 1.000 italiani impiegati in Unifil (il contingente più numeroso dopo l’Indonesia), mentre altri 200 circa sono a Beirut nella missione bilaterale Mibil. Crosetto è tornato ad invocare il rispetto della risoluzione 1701 dell’Onu, che autorizza nell’area cuscinetto tra il Paese dei cedri ed Israele la sola presenza armata di Unifil e delle forze armate libanesi. Ma Hezbollah, ha aggiunto, «ha creato nel tempo avamposti, installazioni, depositi di armi e munizioni, forte del fatto che i militari Onu, costretti dal mandato a operare solo al seguito delle Forze armate libanesi, non sarebbero intervenuti». Per questo il ministro ha sollecitato il segretario generale Onu, Antonio Guterres, ad attuare misure per «garantire la piena sicurezza» del personale e per consentire alla missione di operare efficacemente.

