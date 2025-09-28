Crosetto: «Rischi elevatissimi» Ma la Flotilla va 

Roma. Da una parte le trattative difficili con il governo italiano, in cui aumentano i timori. Dall'altra la navigazione che continua, accorciando le distanze tra la Sumud Flotilla e Gaza. Le 42 imbarcazioni umanitarie che hanno deciso di proseguire verso la Striscia navigano ancora in acque internazionali e prevedono di arrivare giovedì: un lasso di tempo in cui sarebbe ancora possibile trovare un accordo per deviare la rotta.

«Effetti drammatici»

A Roma gli incontri della delegazione degli attivisti si moltiplicano, mentre la mediazione con il Vaticano resta in piedi. E il ministro della Difesa Guido Crosetto ha convocato alcuni membri del Global movement to Gaza, capitanati dalla portavoce italiana Maria Elena Delia che nelle ore precedenti aveva sentito al telefono Antonio Tajani. «È fondamentale che il vostro impegno non si traduca in atti che non porterebbero ad alcun risultato concreto, ma che al contrario rischierebbero di avere effetti drammatici con rischi elevati ed irrazionali - ha detto Crosetto agli attivisti, incontrati nella caserma dei carabinieri della zona San Pietro - Qualora la Sumud Flotilla decidesse di intraprendere azioni per forzare un blocco navale si esporrebbe a pericoli elevatissimi e non gestibili, visto che parliamo di barche civili che si pongono l’obiettivo di forzare un dispositivo militare».

«Acque internazionali»

Lo sforzo delle istituzioni «affinché prevalga il senso di responsabilità» è massimo, ma al momento non si vedono spiragli per l’apertura di nuovi corridoi umanitari, come chiedono gli equipaggi. «La priorità è aiutare realmente la popolazione di Gaza, attraverso i canali umanitari e diplomatici, tutti già attivi», aggiunge il ministro. Poi la risposta ufficiale della portavoce degli attivisti: «La missione va avanti e continua verso Gaza. Noi navighiamo in acque internazionali nella piena legalità. Questa è la nostra responsabilità», dice Delia, specificando che in queste ore il movimento è in una fase di ascolto. La delegazione ha incontrato anche la leader dem Elly Schelin al Nazareno. Le istituzioni non demordono e, supportate dalla Chiesa che media sottotraccia, continuano a ipotizzare l’intervento del Patriarcato latino di Gerusalemme, con l’arrivo della flotta a Cipro da cui lo stesso patriarca Pierbattista Pizzaballa garantirebbe il trasferimento dei carichi di cibo nella Striscia attraverso il porto di Ashdod in Israele.

Il corridoio chiuso

Ma di fronte allo stallo il governo di Netanyahu attacca: «La flottiglia ha respinto l’ennesima proposta di scaricare gli aiuti in maniera pacifica dopo averne respinto altre due israeliane. Più chiaro di così non si può: questo non ha nulla a che vedere con gli aiuti, si tratta solo di provocazione e di servire Hamas», afferma il ministero degli Esteri israeliano. Intanto le navi della Flotilla si sono lasciate Creta alle spalle dopo una notte di mare molto mosso, seguite a distanza dalla fregata italiana. La Flotilla si muove verso sud-est, in direzione di Gaza, avvicinandosi anche alle coste egiziane, teoricamente un approdo alternativo dove scaricare gli aiuti che verrebbero poi trasportati dai camion con altre organizzazioni che già operano sul territorio palestinese. Ma questo comporterebbe un’apertura almeno temporanea di uno dei corridoi umanitari attraverso il valico di Rafah, opzione al momento non contemplata da Israele.

RIPRODUZIONE RISERVATA