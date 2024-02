Crosetto ricoverato per «lieve pericardite» 

Roma. Un forte dolore al petto, la paura di un infarto, il ricovero d’urgenza. Poi, dopo i primi accertamenti, il sollievo per Guido Crosetto: una lieve pericardite, non ci sono danni cardiaci. Ulteriori esami faranno luce sulle cause. Intanto sul ministro della Difesa arriva una valanga bipartisan di auguri. La premier Giorgia Meloni, che l’ha sentito al telefono, ha detto: «Sta abbastanza bene, siamo ottimisti». Crosetto si è presentato ieri sera - da solo e a piedi, fa sapere la Difesa - al pronto soccorso del San Carlo di Nancy, sulla via Aurelia, lamentando dolori intensi al petto. Già in passato aveva avuto qualche problema cardiaco, con un ricovero nel 2013. La coronarografia ha evidenziato una sospetta pericardite, un’infiammazione della membrana che avvolge il cuore, e iI bollettino del pomeriggio ha indicato condizioni «in netto miglioramento». Crosetto resterà ricoverato per qualche giorno e ieri ha ringraziato «per i numerosi messaggi di vicinanza e amicizia ricevuti da parte del mondo istituzionale e politico, di maggioranza e di opposizione, nonché per l'affetto testimoniato da tanti cittadini comuni».

