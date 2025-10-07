Crosetto omaggia i Dimonios: «Con voi giorno per giorno» 

Sassari. Il ministro ringrazia 700 “Sassarini”. Guido Crosetto, titolare della Difesa, ha raggiunto ieri il capoluogo turritano e la Brigata Sassari, nella caserma Gonzaga, in una visita a sorpresa. Un incontro che si è tenuto nel pomeriggio, poco dopo l’arrivo dell’esponente dell’esecutivo Meloni all’aeroporto militare di Alghero, lontano da parate e flash, senza la copertura dei media ma anche, forse, privo della gravità delle occasioni pubbliche istituzionali. Perché il ministro, che è ripartito alle 16.30 senza passare dalla caserma “La Marmora”, voleva da tempo trovarsi “a tu per tu” con i protagonisti della missione in Libano, quei militari della Brigata impegnati come peacekeeper da luglio 2024 a febbraio 2025 nel Paese dei Cedri. «Vi ho seguito giorno per giorno, come si segue una persona di famiglia - ricorda Crosetto - Perché è così che intendo il mio ruolo di Ministro: servire chi serve la Difesa. La Difesa esiste grazie a uomini e donne che ogni mattina si alzano, con i propri problemi e le proprie famiglie, e scelgono comunque di indossare la divisa, di fare il proprio dovere, di servire il Paese».

La missione

E quel contingente, al comando della Joint Task Force-Lebanon Sector West, nell’ambito della missione Unifil dell’Onu, ha vegliato su un settore Ovest teatro di continue tensioni, culminate negli attacchi di ottobre e in quelli di novembre dove quattro militari vennero feriti in modo lieve nella base di Shama. Il segnale eclatante di un clima di guerra che valica i confini internazionali e si avvicina, nella percezione collettiva, anche al nostro Paese. «Il nostro compito - sottolinea il membro del governo - è difendere le persone a cui vogliamo bene e, con esse, l’Italia intera. Anche quando qualcuno non comprende o sottovaluta il vostro lavoro. Come recita il vostro inno, “forti come i nuraghi”, siete sempre vigili nel custodire la pace».

La storia

L’orgoglio e le preoccupazioni dei nostri tempi si raccordano poi alla gloria di ieri, alle imprese dei “diavoli rossi” durante la Grande Guerra perché, come chiarisce Crosetto, «i “Sassarini” di oggi continuano a tenere alto il nome dell’Italia e della Sardegna, rispondendo con orgoglio e responsabilità alle aspettative di Difesa e Paese». Dichiarazioni pronunciate davanti al gotha militare italiano, dal capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, a quello dell’Esercito, il generale Carmine Masiello, oltre al generale Andrea Fraticelli, comandante dei “Dimonios”. Con loro il ministro ha reso omaggio alla Bandiera di Guerra del 152° reggimento fanteria “Sassari” e del 45° Reparto Comando e Supporti Tattici “Reggio” per poi assistere all’addestramento e alle sperimentazioni dei militari secondo l’Home Station Training. Operazioni sul campo in grado di simulare, sia dal punto di vista digitale che sul terreno, le dinamiche di un contesto reale di conflitto, facendo acquisire competenze con precisione e velocità. Integrazioni metodologiche che richiamano scenari diversificati, al passo con la tecnologia che supporta chi agisce nella sfera bellica. Niente più leppe a disposizione dei “sassarini”, come nella prima Guerra mondiale, ma strumenti high-tech non meno pericolosi. Con la speranza che non li si debba usare. Infine, Crosetto, salutato con il celebre inno dei “Dimonios”, ha ribadito il messaggio iniziale della visita: «Vi ringrazio di cuore, a nome mio personale, del Governo e delle Istituzioni. Forza Paris!».

