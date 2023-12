Crosetto e Anm, due passi verso la pace «Costruire nuove regole di convivenza» 

Dopo l’incontro di venerdì scorso tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia, ieri i due hanno fatto un nuovo passo per superare le tensioni. Prima Crosetto, nell'informativa urgente alla Camera, ha ribadito: «Il mio non è stato un attacco alla magistratura, ma riflessioni su alcune tendenze. La rappresentanza appartiene alla politica, non alla magistratura e neppure all’esecutivo, ma al Parlamento». Ma è arrivato il momento, ha aggiunto, di «costruire un tavolo di pace in cui definire le regole per la convivenza nei prossimi anni».

Parole apprezzate da Santalucia: «Mi sembra che dalle iniziali espressioni ci sia un forte ridimensionamento», ha detto all’Ansa. «L’intervista di un mese fa aveva ingenerato il sospetto che si parlasse di riunioni clandestine di gruppi di magistrati non meglio definiti per tentare azioni contro il Governo. Il ministro ha definitivamente chiarito che si riferiva a frasi espresse in dibattiti pubblici, quindi l'allarme deve considerarsi rientrato».

