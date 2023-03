Crosetto: «Boom di sbarchi per colpa dei mercenari russi» 

Nella sua guerra dichiarata ai trafficanti di esseri umani, l'Italia punta il dito contro la Russia e i mercenari della Wagner al soldo di Mosca. Con la loro influenza in Nord Africa, è il ragionamento a più voci del Governo, ma soprattutto del ministro della Difesa, Guido Crosetto, usano i flussi di migranti come arma ibrida: devono intervenire Ue e Nato.

Dopo le tensioni sul decreto varato a Cutro, il centrodestra si compatta dietro questo messaggio. A Palazzo Chigi, Giorgia Meloni riunisce i ministri interessati al dossier e i servizi segreti, riportando sul tavolo l'ipotesi di un maggior coordinamento sulla sorveglianza marittima per individuare i barconi in acque extraterritoriali. Con il coinvolgimento, quindi, della Marina militare, che ha competenze e strumenti tecnologici.

Tra gli scenari allarmistici, il Governo cerca contromisure ma respinge gli attacchi dell'opposizione. «Siamo stati accusati di cose raccapriccianti ma ho la coscienza a posto», chiarisce la premier, parlando accanto al segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin. «Più persone partono e si mettono nelle mani di cinici trafficanti», aggiunge Meloni, «più c'è il rischio che qualcosa vada storto: non credo che questo possa mai essere il modo giusto, umano e responsabile di affrontare la vicenda. Forse sarebbe più facile mettere la testa sotto la sabbia, lasciare che siano dei mafiosi a decidere chi deve arrivare da noi, lasciare che arrivi solo chi ha i soldi per pagarli, lasciare che in Africa continuino a prendere piede i mercenari della Wagner e i fondamentalisti». Ma, è l'implicita conclusione, non si può.

Meloni critica chi in passato ha avuto «posizioni altalenanti» in politica estera: «Non scegliere è più redditizio. Io ringrazio Dio per essere costretta a fare scelte», in una situazione di crisi che «è anche un momento per liberarsi dalle scorie». Così il riferimento ai mercenari è tutt'altro che casuale, tra una serie di prese di posizione.

